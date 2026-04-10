Antonio Hidalgo y la lesión de Yeremay Hernández: "Es difícil que desaparezca completamente"

Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 11:09h.

También valora el ostracismo de Zakaria y si el Dépor debe ahora ascender directo y no quedar en play off

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Antonio Hidalgo ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del Deportivo de La Coruña regresa a la que fue su casa, El Alcoraz, para medirse a la SD Huesca. En este sentido, el técnico ha valorado cómo está Yeremay Hernández de su lesión. También ha valorado el ostracismo de Zakaria Eddahchouri en las últimas semanas y si el objetivo del conjunto herculino, ahora, es ascender directo y no quedar en play off. A continuación, sus respuestas más destacadas:

Cómo está Yeremay Hernández: "Yeremay tiene una lesión que yo lo he dicho he sufrido y cuando hay un día que pueda parecer que estás mejor, al día siguiente llega la lesión y te hace ver que no estás tan bien, tu 100% que tú tienes en tu cabeza seguramente con esta lesión y en ese momento es difícil poder llegar a tenerse el 100%, se te puede acercar pero hay momentos y días que esa lesión te dice que eso va a ser difícil, es una lesión que hay que sufrirla mucho, Jeremai el otro día ya estuvo en el campo y como tú dices dio una mejor versión, tenemos que ir ayudándole y apoyándole para que esa versión cuando esté en el terreno de juego nos pueda ayudar con ese aspecto diferencial que Yeremay y poco a poco ir viendo ese proceso.

"Es que son en el momento de la temporada, en el momento que es esa lesión, es difícil que esas molestias vayan a desaparecer completamente. Hablo desde mi experiencia y por lo que también he podido hablar con los médicos".

A qué jugadores del Fabril se va a llevar: "Bil va a venir seguro con nosotros, Noé está entrenando y veremos la decisión que tomamos. Tienen un partido importante, están cerca de conseguir el ascenso y, como hemos hecho durante todo el año, miraremos lo mejor para el Fabril".

Zakaria, sin minutos últimamente: "Tenemos mucha gente en esas posiciones, a partir de ahí Zaka tiene un alma competitiva increíble, él quiere jugar todos los minutos y evidentemente si le preguntan no estará del todo contento por no participar, pero lo que yo veo en el entrenamiento y cómo lo veo, cómo está en el banquillo, cómo anima a sus compañeros, cómo trabaja en el día a día, cómo quiere revertir la situación, es lo que me deja tranquilo porque eso le hace un profesional intachable, al que le tengo mucho respeto porque nos ha dado muchísimo y estoy convencido de que nos dará"

¿El objetivo ahora es ascender directo o sigue siendo quedar en el top 6?: "El objetivo siempre ha sido luchar por estar entre los seis primeros, cuando llegas y cuando digo vivos por los objetivos, me quiero decir que tenemos que estar vivos para todos los objetivos, a partir de ahí hay objetivos principales que es luchar por estar entre los seis primeros, eso es lo que te da derecho a lo siguiente, hay que ir poco a poco, paso a paso, viendo las situaciones con la igualdad que hay, hoy parece que una cosa dentro de una semana puede parecer otra, en ese va y viene de emociones con la igualdad que hay, con los enfrentamientos directos que hay un montón de aquí al final, vamos a ver cómo va quedando todo eso y ir en el día a día, en la semana a semana, yo creo que ese derecho, esa ilusión de luchar por todos, no lo hemos ganado entre todos, lo ves en el día a día en la ciudad, lo vemos en el estadio y eso yo creo que es lo que nos tiene que empujar, pero sobre todo con mucha humildad".