Pablo Sánchez 30 MAR 2026 - 20:11h.

Iván Ania advierte del peligro del Dépor: "Es un rival con un nivel altísimo"

El canario sigue acumulando minutos después de volver

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El Dépor suma y sigue cuando encaramos la recta final de LALIGA HYPERMOTION. Los herculinos perdieron las plazas de ascenso directo esta jornada tras su empate en Gijón y ya encaran el duelo intersemanal frente al Córdoba. Para la cita, Antonio Hidalgo recupera piezas y contará con un Yeremay Hernández cada vez en mejor forma física.

El canario ya ha ido recuperando su mejor versión con los minutos que ha ido teniendo. La lesión ya queda atrás, aunque el cuerpo técnico prefiere guardar cautela con su mejoría total para que esté en perfecto estado de cara las últimas jornadas. Antonio Hidalgo, durante la rueda de prensa previa al choque de este miércoles, desveló el plan del Dépor para rcuperar la mejor versión de Yeremay.

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"Sus minutos del otro día ya mejoraron el anterior, se encuentra mejor, con ese punto de chispa que necesita y lo estamos viendo en los entrenamientos. Estamos dosificando minutos para que esté a pleno rendimiento", expresó el técnico.

La rueda de prensa de Antonio Hidalgo

Las bajas ante el Córdoba: "Quagliata y Loureiro entrenaron con normalidad. Villares no formó parte del entrenamiento y es difícil que esté. Creemos que no tiene nada más importante, pero al ser el partido mañana, está todo muy cercano".

El plan a seguir: "Tenemos que ser poderosos en esas situaciones de tener el balón. En presión alta te atosigan y, a partir de ahí, ver dónde encontrar los puntos débiles".

La afición en Riazor: "Notamos ese apoyo la última semana, con un recibimiento brutal. Estamos en esa parte final, en esos diez partidos, y es donde nos jugamos todo. Es importante sumar de tres en casa. Primero hay que centrarse en Córdoba y luego vendrá lo que tenga que venir".