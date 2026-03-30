Celia Pérez 30 MAR 2026 - 17:21h.

El técnico blanquiverde habla del Dépor antes de la cita liguera

El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion tras la jornada 32: el ascenso se divide y el Zaragoza remonta

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Tras empatar ante el Sporting de Gijón, el Dépor fija ya la mirada en el Córdoba. El cuadro de Iván Ania es el próximo rival a batir para mantener la pelea por el ascenso directo a Primera división junto a Racing y Almería. Precisamente antes del envite, ha hablando el técnico blanquiverde en una cita que descarta que sea una final al restar todavía diez jornadas de campeonato,

El técnico asturiano ha destacado el altísimo nivel y la enorme pegada del conjunto gallego, ha advertido de que "muchas veces no necesitan someter al rival para ganarle" y ha subrayado la dificultad de darle la vuelta al marcador frente a su férreo sistema defensivo, por lo que ha apelado a recuperar la esencia para volver a ser ese "equipo valiente, que no se asustaba y que era capaz de someter" de meses anteriores.

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"Es un rival con un nivel altísimo, mucho talento, individualmente casi todos sus jugadores, sobre todo en ataque, son capaces de decidir por sí solos un partido", señaló el técnico sobre su rival.

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La expedición andaluza afrontará este exigente reto mermada por hasta siete bajas seguras entre lesiones, sanciones y jugadores internacionales -Fomeyem, Carlos Marín, Alcedo, Adilson, Trilli, Pedro Ortiz y Requena-, una circunstancia a la que el preparador ha restado dramatismo.

Ania ha apuntado al respecto que "el mejor momento del equipo fue cuando más bajas" tenían, y aprovechó además para defender rotundamente el trabajo de su cuerpo técnico al asegurar que las dolencias musculares no son un tema de preparación física, sino algo "normal dentro del deporte de competición".

Durante su comparecencia, el ovetense ha querido mandar un sentido mensaje de ánimo al extremo portugués Adilson, que "anímicamente está tocado" tras anunciarse su nueva lesión grave, y ha desvelado a su vez que el central camerunés Fomeyem sigue sin fecha prevista de regreso tras complicarse severamente una dolencia que arrastra.

A pesar de todos estos contratiempos y de la mala dinámica de resultados, Ania ha insistido en que, "más que rotación, vamos a hacer algún cambio pensando en lo que conviene en Riazor", y ha centrado toda la energía en los futbolistas disponibles para intentar un triunfo que, como él mismo ha afirmado, haría que "todo lo que se ve mal o negro, pasaría a verse de otra manera".