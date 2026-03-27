Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 13:21h.

Antonio Hidalgo traslada su optimismo sobre la vuelta de Yeremay Hernández: "Todo apunta a que estará"

Arrastra molestias desde hace tiempo

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Antonio Hidalgo compareció ante los medios para analizar el duelo de la próxima jornada frente al Sporting de Gijón. El míster del Dépor analizó al rival, las bajas con las que tiene que lidiar y cómo avanza la evolución de hombres como Yeremay Hernández, quien arrastra molestias desde hace un tiempo.

Sobre el canario, Hidalgo recalca que debe seguir trabajando para recuperar su nivel. Es consciente que las molestias van a menos y que cada vez está más cerca su vuelta. "En ese proceso tiene que seguir, ir poco a poco encontrando sensaciones, son molestias que van a menos e ir poco a poco para encontrar su nivel. Lou ha hecho prácticamente la semana entera a pleno rendimiento. Recuperamos otro efectivo en esa zona, donde no tenemos a Lucas".

La rueda de prensa de Antonio Hidalgo

Renovaciones: "Contento por ellos, sobra decir que el trabajo se está haciendo bien. El trayecto que Fernando lleva en el club está cumpliendo con creces las espectactivas. La renovación de Manuel Pablo va por ahí, cuando se cumplen objetivos pasan cosas buenas".

Stoichkov: "Está en ese pico de confianza, de forma, haciendo gol. Hace un trabajo con y sin balón muy bueno. Nos está dando muchísimo. Intentaremos solucionar esa baja con otro compañero. Tenemos diferentes posibilidades para esa posición. Los jugadores que pueden ocupar esa demarcación lo vamos a ver en estos días. Decidiremos que es lo mejor para el equipo".

Riki, poco protagonismo: "Hace poco dije que creo que somos seis jugadores para esas posiciones. Eso aumenta la competitividad, habla bien del nivel del grupo desde el primer día que yo llegué aquí. Riki es un gran profesional, poco a poco va cogiendo los automatismos que queremos. Están preparados para participar en cualquier momento".

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Gragera: "Es un profesional espectacular que está aceptando una situación muy difícil como jugador. Hay que destacar el día a día, cómo compite y entrena y cómo espera su oportunidad. Solo pueden jugar once, intento buscar lo mejor para el equipo. Ellos están entendiendo muy bien el rol. Está entrenando bien y tiene las mismas opciones que otro compañero".

Partido a partido: "Son jóvenes, impulsivo. Ximo algo menos ya. Van jugando con las emociones, pero los que llevamos más tiempo en esto sabemos que todo va a estar muy igualado. Nuestras emociones tienen que ir sobre cómo nos sentimos. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir empujando para seguir en esos puestos altos de la clasificación. Peleando por estar entre los seis primeros".