Ángel Cotán 30 MAR 2026 - 12:03h.

Los tropiezos del Racing de Santander avivan la lucha por arriba

David Navarro expone "una dificultad añadida" por la salvación tras resucitar al Zaragoza: "Ya no"

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Vienen curvas. Tras la disputa de la jornada 32, LALIGA Hypermotion aviva más si cabe sus luchas. Con todo abierto (título, ascenso y descenso), los equipos que parecían desahuciados no tiran la toalla y el intratable Racing de Santander tropieza hasta en dos ocasiones de manera consecutiva. La categoría de plata apunta a un final de infarto que el Big Data se aventura a predecir.

El fútbol cambia constantemente y el próximo martes dará comienzo la jornada 33 del campeonato doméstico, pero los compañeros de Driblab avanzan cómo quedaría la tabla clasificatoria a través del análisis de datos.

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La lucha por ascender se divide: Málaga, Deportivo, Almería y Racing

Los dos tropiezos consecutivos del líder dividen el ascenso directo. El Málaga, pese al empate en casa ante el Leganés, y suben a un interesante 30,4% de posibilidades de ascenso directo. Además, los costasoleños cuentan con un 63,2% de opciones de disputar el playoff de ascenso directo. El Deportivo de La Coruña también sumó un punto en la pasada jornada en El Molinón.

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Los herculinos caen de las dos primeras plazas, pero gracias a las derrotas santanderinas alcanzan un 51% de posibilidades de ascender por la vía rápida a la élite nacional. Los grandes favoritos ahora son el Almería, con un 60% de opciones, así como un Racing que está bajando su porcentaje de privilegio hasta el 79,6%.

El Zaragoza remonta y el descenso está que arde

David Navarro ha resucitado al Real Zaragoza, y no conforme con ello, va con todo a por una heroica salvación. Nueve puntos de doce posibles provocan que el club blanquillo reduzca hasta en un diez por ciento sus opciones de descenso. Tras la jornada 32, el equipo zaragocista ostenta un 64% de posibilidades de perder la categoría.

Ojo al Cádiz CF y al Real Valladolid. Los nervios comienzan a invadir a ambas hinchadas y el Big Data aumenta, poco a poco, sus opciones de caída al fútbol no profesional. Los gaditanos suben hasta el 19%, mientras que los blanquivioletas ya cuenta con un 30,6% de posibilidades de descenso.