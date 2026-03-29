Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 15:06h.

El equipo está en puestos de ascenso directo

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El Málaga CF ya ha hecho oficial uno de los movimientos más esperados por su afición. Tras resolver los últimos detalles durante el fin de semana, el club de Martiricos ha alcanzado un acuerdo para renovar a Juanfran Funes y Loren Juarros hasta junio de 2028, en una apuesta clara por la continuidad y la estabilidad del proyecto.

Continuidad en la dirección deportiva y el banquillo

La figura de Loren Juarros ha sido clave en la reconstrucción del Málaga. El director deportivo ha logrado consolidar una estructura basada en el talento joven, apostando firmemente por la cantera y asegurando la continuidad de los futbolistas que han dado el salto al primer equipo.

Su trabajo ha convencido plenamente a la dirección del club, que considera fundamental su papel en la planificación de futuro. La apuesta por La Academia ha permitido al equipo situarse entre los más competitivos de la categoría, reforzando un modelo sostenible.

En paralelo, Juanfran Funes ha sido uno de los grandes responsables del crecimiento deportivo del equipo. El técnico, que llegó en sustitución de Sergio Pellicer, ha transformado al conjunto andaluz, llevándolo a posiciones de ascenso directo con un estilo de juego atractivo y eficaz.

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Un proyecto sólido con ambición de Primera

La renovación de ambos supone un paso firme hacia la consolidación de un proyecto de futuro ambicioso. El Málaga, pese a su situación de intervención judicial, atraviesa un momento positivo tanto en lo deportivo como en lo económico, con una afición completamente volcada con el equipo.

El impacto de Funes en el banquillo ha sido inmediato, convirtiendo al equipo en uno de los más admirados de la categoría, mientras que la gestión de Loren ha permitido construir una base sólida sobre la que crecer.

Con estos movimientos, el club no solo garantiza estabilidad, sino que también lanza un mensaje claro: el objetivo es regresar a Primera División con un proyecto reconocible y sostenible.