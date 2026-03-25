Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 14:39h.

El detalle de la camiseta vintage del Málaga que enfada a los aficionados: "Nada que ver con la historia del club"

Amigos desde su etapa juntos en el Atlético de Madrid.

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El malaguismo disfruta de lo lindo con su equipo. El Málaga se ha metido de lleno en la pelea por el ascenso y todo lo que rodea al club es positivo. El último en mostrar esa felicidad fue Javi Montero, central que llegó a La Rosaleda el pasado verano procedente del Racing. Está protagonizando una temporada muy completa y tiene buena parte de culpa del resurgir del equipo.

Durante su presencia en el programa Área Malaguista, Montero recibió una sorpresa muy especial de un futbolista que fue compañero suyo durante su etapa en el Atlético de Madrid. Se trata de Álvaro Morata. El defensor blanquiazul recuerda con mucho cariño lo bien que lo trató durante su etapa allí.

"Qué pasa Javi como estás amigo mio, me han dicho que tenías una entrevista importante hoy. Te mando un abrazo enorme, siempre apoyándote a muerte, guardo muchos recuerdos maravillosos. Todos con el Málaga y contigo, un abrazo enorme amigo", le decía Morata en el vídeo.

"Muy buena persona. El año que yo debuto allí me acogió como si fuera un hermano pequeño. Y eso que el estatus que tiene y de lo que venía, que haga eso con un chaval de la cantera dice mucho de la persona que es", respondió Montero en el programa.arios

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Chupe, protagonista en el mercado

Uno de los grandes culpables de la transformación que ha sufrido el Málaga es Chupe. El canterano deslumbra y fruto de ello ya suena de cara a próximos mercados de fichajes. Varios equipos ya se han interesado, aunque él está centrado en triunfar con su equipo con el ambicioso reto que tienen por delante.

Matteo Moretto desveló, en La Pizarra de Quintana de Radio Marca, que algunos clubes de Italia y de España que le quieren. De momento, tiene contrato en La Rosaleda hasta 2028.