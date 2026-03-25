Dijo que era "imposible acudir a trabajar" y la televisión le captó en el Fondo Sur del estadio

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El fútbol siempre guarda historias que no dejan de sorprender. Los aficionados mueven cielo y tierra por acompañar a su equipo allá donde va, recorriendo miles de kilómetros y ajustando sus recursos económicos y sus vidas personales y laborales, incluso aunque la situación deportiva sea dramática. Algunos, además, dan un paso más allá, como es el caso de un hincha del Cádiz CF que acabó despedido tras fingir una lumbalgia y aparecer por televisión en el resumen de un partido del cuadro amarillo.

José Antonio, director de un hotel en Conil de la Frontera, ha contado la historia este martes en la Cadena Cope, aunque no ha detallado cuándo se produjo el episodio. "Un sábado por la mañana nos llama un empleado diciendo que era imposible acudir a trabajar. Que estaba con lumbalgia en la cama, que era imposible", comenzó explicando.

La televisión captó al aficionado en el estadio del Cádiz CF

El trabajador no acudió a su puesto, pero la televisión le jugó una mala pasada: "El sábado por la noche me pongo a ver los resúmenes de LaLiga y ahí sale el individuo en el fondo sur del Cádiz, saltando como un hurón, de lado a lado con la bandera".

José Antonio asegura que, en caso de que le hubiera pedido el día libre para acudir al fútbol, se lo habría "dado sin problema". Pero aquello no sucedió y decidió mentir a la empresa. "Faltó el sábado, el domingo por resaca y el lunes me puse en contacto con él", confesó.

La realización televisiva se la jugó a este aficionado amarillo y su jefe, incrédulo ante tal situación, incluso grabó el momento en vídeo para tener pruebas ante un despido que parecía irreversible, dada la situación. "Le dije que si se iba del trabajo o le echaba. Y evidentemente se fue del trabajo", concluyó.