Adrián Gómez Sánchez 28 MAR 2026 - 19:32h.

Segunda derrota consecutiva del Pucela de Escribá

Alineación confirmada del Real Valladolid y el Burgos CF en la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid volvió a perder con Fran Escribá a los mandos y esta vez lo hizo por la mínima (1-0) y recibiendo un gol de penalti tras un partido trabajado en el que tuvieron ocasiones para llevarse el encuentro. La derrota de la SD Huesca deja al Pucela cinco puntos por encima del descenso a expensas de que juegue el Real Zaragoza ante el Racing de Santander este domingo.

Escribá explicó que el conjunto blanquinegro les dejó “jugar poco” y es de esos equipos que tratan de hacer “un partido incómodo”. Pese a ello, el Pucela buscó la victoria, sobre todo tras el descanso, pero nunca llegó: “En la segunda parte dominamos más territorialmente, hicimos méritos no para perder y si alguien los hizo para ganar fuimos nosotros”.

En ese sentido, el técnico blanquivioleta explicó que fue un duelo como “esperaba. Tenía claro que ellos además de dejar que les generen poco tienen jugadores para controlar el juego. Ellos en la segunda parte pasaron de medio campo porque tenían que pasar, el partido estaba muy controlado. Con Noah y Latasa buscamos el remate. Latasa tiene una clara de cabeza, con centros laterales buenos, eso buscábamos, más centros y no tanto juego interior. Sin poder generar mucho esa idea se plasmó, pero no se reflejó en ningún gol”.

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Preguntado por la acción que marcó el partido, Escribá lamentó cómo transcurrió: “Es un error, hoy en día sabemos… Antes tenías que seguir porque si el línea no levantaba no había fuera de juego. Ha habido dos ocasiones curiosas, una que ellos han tirado un balón desde su banquillo, y Stanko por esa prisa por tirar el balón nos ha hecho desplazarse y perder el centro del campo. No tenía que haber ido, pero eso ha quedado sin sanción por parte del árbitro. Y Carlos no tenía que haberse parado nunca, que lo piten luego. Es un error, parte de fatiga, de cansancio, que nos ha condicionado, y estaba haciendo buen partido Carlos. Si hubiera acabado en saque de banda no le habríamos dado importancia, pero ha acabado en penalti”.