Jesús Pérez Baraja 28 MAR 2026 - 15:14h.

Amath, más cerca de volver: ya se entrena con el grupo

11 puestos y 14 puntos de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y el Burgos CF se van a enfrentar este sábado a partir de las 16.15 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la trigesimosegunda jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer de forma simultánea una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del sancionado Peter Federico González y de los lesionados Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye, Iván Garriel, Marcos André de Sousa y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, ya se sabe la alineación del Pucela.

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Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cuatro cambios respecto a la derrota (2-1) contra el CD Mirandés en el Estadio de Anduva de la ciudad mirandilla el pasado fin de semana. De esta manera, entran Clément Michelin por Iván Alejo en la banda derecha, David Torres por Pablo Tomeo en el centro de la defensa, Carlos Clerc por Iván Garriel en el lateral izquierdo y Vegard Erlien por Marcos André de Sousa en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Álvaro Aceves; Clément Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Iván San José Chuki, Stanko Juric, Julien Ponceau, Sergi Canós Tenés; Vegard Erlien, y Juanmi Latasa.

Alineación del Burgos

Conocida una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del lesionado Kevin Appin, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial Saúl del Cerro, Marcelo Expósito y Fermín García, ya se sabe el once del Burgos CF.

Luis Miguel Ramis apuesta por un 1-4-4-2, no introduciendo ningún cambio respecto a la goleada (4-0) frente al Córdoba CF en el Estadio de El Plantío de la ciudad castellana el pasado fin de semana.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador catalán: Ander Cantero; Álex Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Iván Morante, Miguel "Pichu" Atienza, Iñigo Córdoba; Curro Sánchez, y Fer Niño.