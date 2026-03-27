Adrián Gómez Sánchez 27 MAR 2026 - 15:25h.

Vuelve a Valladolid para el partido del martes

Baja segura en el Pucela - Burgos: sancionado y convocado con su selección

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ValladolidEl extremo del Real Valladolid Peter Federico, cedido por el Getafe CF, lleva toda la semana convocado con República Dominicana, el combinado de Marcelo Neveleff, con la vista puesta en el amistoso de las series Concacaf, que tuvo lugar este viernes a la 1.00 horas (horario español) para medirse a El Salvador en el Estadio Cibao de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El duelo acabó con empate (2-2) frente a El Salvador. El jugador del Real Valladolid fue titular y disputó casi todo el encuentro, ya que le sustituyeron en el minuto 83. El disputado duelo, correspondiente al amistoso de las series CONCACAF, tuvo al extremo blanquivioleta como uno de los jugadores que hicieron atractivo el encuentro.

Y es que Peter tuvo, sobre todo, una gran oportunidad en la segunda mitad. Fabricó una jugada por la banda derecha, yéndose hacia dentro, marchándose de dos rivales y finalizando con un disparo que se estrelló en el palo. Además dispuso de una falta directa en la primera parte que envió a córner el portero Mario González. La selección dominicana queda empatada a un punto con sus otros tres rivales del Grupo A.

Tras este partido con su selección, Peter regresará a la disciplina del Real Valladolid, en principio, este sábado. No obstante, el atacante blanquivioleta no estará disponible para el encuentro de la jornada 32 en LALIGA Hypermotion cuando el Estadio José Zorrilla abrirá sus puertas para recibir al Burgos en el duelo regional. Peter no puede jugar ese duelo por acumulación de amarillas, ya que, en la derrota contra el CD Mirandés, en la que fue suplente, recibió la cartulina por una patada a destiempo en los instantes finales del choque. A pesa de que ya esté de regreso, tendrá que esperar al duelo ante el Cádiz CF en el feudo blanquivioleta para volver a vestir con la camiseta del Pucela.