Adrián Gómez Sánchez 27 MAR 2026 - 15:25h.

Estuvo en la etapa de Pacheta en Valladolid

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ValladolidEn las oficinas del Nuevo Estadio José Zorrilla y en el staff del primer equipo del Real Valladolid hay muchos trabajadores al servicio del club pucelano. Uno de ellos es Bruno Mazziotti, que sigue como gerente global de fútbol a pesar de la llegada del Grupo Ignite. El brasileño, que ya estuvo en la entidad pucelana como director del área de performance durante la etapa de José Rojo, Pacheta, regresó de la mano de Ronaldo Nazário en febrero de 2024.

La disciplina pucelana explicó su función como nexo entre la presidencia, los directores de área, el cuerpo técnico y los jugadores, con el objetivo de garantizar la visión estratégica global en el día a día, la consolidación de una filosofía de Club que garantice el buen funcionamiento de la entidad blanquivioleta en todo aquello que impacta en el aspecto deportivo y fomentar la adhesión a las mejores prácticas en el sector.

Sin embargo, a pesar de la marcha de Ronaldo en el pasado verano, Mazziotti sigue en el Pucela en esa figura, aunque sin saber muy bien cuál es su función. No obstante, en las últimas horas el dirigente ha anunciado en sus cuentas en redes sociales un nuevo proyecto en su carrera, la Selección de Perú, a la que llega con el objetivo de entrar en el Mundial 2030:

"Un nuevo reto. ¡Una nueva historia por construir! Muy feliz de comenzar un nuevo capítulo en mi trayectoria, ahora con la Selección Nacional del Perú, integrándome al cuerpo técnico liderado por Mano Menezes. También sigo en el Real Valladolid, continuando un trabajo que me motiva cada día. Contextos diferentes, el mismo compromiso: evolucionar, aportar y competir al más alto nivel. ¡Construyamos juntos una gran historia!". Como él destaca, esto no le impide seguir centrado en el día a día del Pucela con una amplísima trayectoria en el mundo del fútbol, con etapas en las selecciones absolutas de Brasil y Uruguay y en el SC Corinthians Paulista, el Arsenal FC o el Paris Saint-Germain FC.