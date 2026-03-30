Redacción Valladolid 30 MAR 2026 - 11:27h.

Segunda derrota consecutiva del Pucela de Escribá

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Burgos en la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidCuando parecía que la dinámica del Real Valladolid había cambiado con Fran Escribá en el banquillo, llegaron dos derrotas seguidas para disipar estas buenas sensaciones y volver a meter el miedo en el cuerpo a los seguidores blanquivioletas. La última, ante el Burgos CF, se produjo con una final cruel y supone una estadística que volverá a entrar en la historia negra del Club, como todo lo que rodea al Pucela en los últimos dos años.

Esto se refrenda el aficionado Alberto Cuesta en la red social Twitter. Y es que, con esta derrota, la séptima en el Nuevo Estadio José Zorrilla, el Real Valladolid iguala su peor registro histórico en LALIGA Hypermotion jugando como local. La peor temporada de la historia del Club en Segunda División redondeada con derrotas contra la Cultural y Deportiva Leonesa, el Real Sporting de Gijón y el Burgos CF, equipos con una fuerte rivalidad con el Pucela.

En el cómputo general, el equipo pucelano ha perdido 14 encuentros (siete en casa y siete a domicilio) en las 32 jornadas disputadas hasta ahora, lo que hace que firme una de las 12 campañas con mayor número de derrotas en la categoría de plata de un total de las 38 que ha estado el Real Valladolid en el segundo escalón del fútbol nacional. Todavía restan 10 duelos y habrá que ver hasta dónde incrementa esa cifra para el dibujo final al término de esta 2025/2026.

De hecho, el récord de derrotas totales del Pucela en Segunda está en 18, en la temporada 1969/1970, en la que se descendió a la Primera División de la RFEF. A partir de ahí, una campaña con 16, cinco con 15 y cuatro con 14, las mismas que en la actualidad. Hasta la década de los años 80, el Pucela pasó hasta ocho cursos sin perder ni un sólo partido en su feudo en LALIGA Hypermotion.