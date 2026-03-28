Adrián Gómez Sánchez 28 MAR 2026 - 23:04h.

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Burgos en la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion

Segunda derrota consecutiva

Compartir







ValladolidEl Burgos CF se llevó (0-1) el duelo regional ante el Real Valladolid gracias a un gol de penalti, por mano de Clément Michelin, que materializó a la perfección David González en el tiempo añadido y que privó de sacar como mínimo un punto al cuadro local, que, durante el choque, propuso más y tuvo más iniciativa en el plano ofensivo, fallando ocasiones muy claras en ciertos momentos.

Uno de los que volvió a la titularidad fue Carlos Clerc, que consideró tras el duelo que se crearon “muchas ocasiones para poder ganar el partido”, pero apuntó que “no sirve de nada si el resultado no es positivo”. Por ello, abogó por “pensar ya en el martes”. El defensor blanquivioleta declaró que hubo “mala suerte con el penalti” y reconoció que “todas las jugadas hay que seguirlas hasta el final”. También comentó que en “cualquier acción ellos sacan petróleo. No han propuesto nada y con un solo un tiro a puerta han sacado un gol. Hemos creado más, no tocaba perder hoy y te vas jodido por lo que has dado tú y lo que no te has llevado”.

PUEDE INTERESARTE Alineación confirmada del Real Valladolid y el Burgos CF en la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion

El futbolista del Real Valladolid señaló que el equipo “ha tenido paciencia en el partido” y que “se ha intentado de todas las maneras”. Confesó que “desde dentro cuesta cuando un rival se mete dentro, no te deja líneas de pase y te manda mucho por fuera”. Además, puso en valor que ha habido “ocasiones claras, como la de Latasa, Ponceau e incluso la de Álvaro que iba dentro”.

Preguntado por el hecho de tener un partido en solo tres días, comentó que “la sensación mala de perder se quita enseguida al preparar ya el próximo partido, en vez de estar una semana digiriendo la derrota que se hace más largo y tedioso”. Clerc puso el duelo del martes como objetivo, ya que es “otro partido más en casa y es algo importante estar al lado de la afición. Con las máximas ganas para el partido del martes, porque si ellos están es más fácil”, declaró el lateral blanquivioleta tras el encuentro.