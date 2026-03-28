Adrián Gómez Sánchez 28 MAR 2026 - 19:23h.

Segunda derrota consecutiva del Pucela de Escribá

Escribá y las bajas del Valladolid ante el Burgos: del "tres descartados" al "muy cerca de volver"

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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la derrota (0-1) ante el Burgos CF en la trigesimosegunda jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Álvaro Aceves (6,5): Tuvo poco trabajo y poco pudo hacer en el penalti. La tuvo de volea en un córner en la última jugada y se encontró con la defensa.

Clément Michelin (6): Ganó cuatro de cinco duelos y tuvo tres recuperaciones en la primera parte. Buen criterio con balón. Cometió el penalti que supuso la derrota del equipo, fruto del infortunio.

Ramón Martínez (6): Mejor que en otras ocasiones y sin errores de bulto. Ganó cuatro de cinco duelos.

David Torres (6,5): Serio en los duelos a pesar de su hombro maltrecho. Tuvo seis recuperaciones.

Carlos Clerc (6): Puso un gran centro a Juanmi Latasa. Ganó todos sus duelos terrestres. Rompió el fuera de juego en la jugada del penalti.

Iván San José, Chuki (5): Cuando entró en juego por dentro el equipo mejoró. En la banda derecha se apagó más su juego. Fue cambiado por Noah Ohio y no completó su mejor encuentro.

Stanko Juric (6): Algo hipotecado por la amarilla, pero buena actuación en cuanto a duelos y recuperaciones.

Julien Ponceau (7): Estrelló la pelota en el palo y casi le sale un gol de bandera. Dio un pase adelante y volvió a tenerla en un tiro mordido en el punto de penalti. Lo intentó desde lejos y se le fue por nada. Hizo 10 recuperaciones. El mejor del partido.

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Sergi Canós Tenés (5): No despejó bien un balón que acabó con gol en contra anulado. Intenso y sacrificado en lo defensivo. Fue sustituido por Stipe Biuk.

Juanmi Latasa (5): Desquiciado por las constantes faltas que no le pitaron a favor. La tuvo de cabeza y se le marchó fuera por poco.

Vegard Erlien (3): Se le vio bien en la combinación en algunas jugadas, pero muy frío. Fue cambiado por Iván Alejo en el minuto 60.

Desde el banquillo

Iván Alejo (4,5): Entró por Erlien para jugar en el extremo. Lo intentó desde lejos y se encontró con la buena respuesta de Ander Cantero.

Noah Ohio (s/c): Ingresó al campo por Chuki. Su primer contacto con balón fue muy bueno, pero no pudo dar mucho más.

Stipe Biuk (s/c): Entro por Sergi Canós y no fue capaz de aportar mucho.