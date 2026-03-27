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Mario Soriano desliza el interés de otros equipos en su fichaje: "Mis agentes me comentaron alguna cosa"

Mario Soriano, durante un partido con el Dépor.
Mario Soriano, durante un partido con el Dépor.. Fernando Fernandez Garrido (LALIGA)
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El juego del Dépor pasa por sus botas. Mario Soriano encarna la figura esencial del equipo coruñés, en plena pelea por el ascenso a LALIGA EA SPORTS. De sus pies emana el fútbol de este equipo y fruto de su buen hacer se ha convertido en jugador inprescindible en el equipo de Antonio Hidalgo. Es por ello lógico pensar que un futbolista de su talla esté expuesto en cualquier mercado de fichajes.

Mario Soriano también ha contado con el interés de otros equipos en el pasado y así lo dejó caer durante una entrevista en As. El mediocentro del Dépor hace caso omiso a cualquier información y sigue centrado en lo suyo con el Dépor. "A día de hoy solo estoy centrado en el objetivo que tiene el club de ascender a Primera, no sé absolutamente nada lo que puede haber. Es verdad que mis agentes me comentaron alguna cosa, pero estoy tranquilo y muy feliz esta temporada", explicó el jugador.

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Mario Soriano, durante un partido con el Dépor
Mario Soriano, durante un partido con el Dépor. Fernando Fernandez Garrido (LALIGA)

Multiusos para Hidalgo

Si algo ha demostrado este año Mario Soriano es capacidad de adaptación. Su calidad es tal que ha sido capaz de reconvertirse de mediapunta a mediocentro organizador. Un paso atrás que ha dotado a su equipo de mayor equilibrio y profundidad.

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Mario no comparte las críticas que está recibiendo el técnico en las últimas semanas por el juego del equipo mientras marchan en puestos de ascenso directo a LALIGA EA SPORTS con 55 puntos. El futbolista asegura que en el vestuario están centrados en trabajar y seguir en esta línea. "Las críticas hay que dejarlas a un lado y no pensar en nada de lo que opine la gente. Esa libertad de expresión la tiene todo el mundo. Lo importante es que hablen para bien o para mal, pero que hablen, nosotros nos centramos en el día a día y entrenar".

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