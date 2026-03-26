El Deportivo anuncia dos decisiones clave que aseguran el futuro del proyecto

Fran Fuentes 26 MAR 2026 - 23:17h.

El club se asegura la continuidad de dos piezas clave de presente y futuro

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El Deportivo de La Coruña ha anunciado dos decisiones clave que aseguran el futuro del proyecto deportivo. Y es que la estabilidad y buenos resultados han propiciado que la confianza de la directiva y de Abanca se maximice y decida mantener el bloque y a los profesionales, responsables de que el equipo esté segundo clasificado y en ascenso directo. Es ahí donde aparece la figura de Fernando Soriano, director deportivo, a quien el club ha renovado hasta el 2029.

De este modo, el responsable de la parcela deportiva herculina seguirá ligado a la entidad. El zaragozano llegó con el equipo en Primera RFEF y, si bien su primer curso no fue nada fácil y cometió varios tropiezos en forma de jugadores que no rindieron como se esperaba, finalmente se acabó consumando el ascenso. Del mismo modo, su buen hacer y acierto con el entrenador y los fichajes, amén al respaldo económico desde arriba, también han permitido al Deportivo estar en la lucha por el ascenso directo apenas dos temporadas después de estar fuera del fútbol profesional.

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Junto a Fernando Soriano, Manuel Pablo también ha renovado con el Dépor

Sin embargo, Fernando Soriano no es la única figura en la que la entidad ha depositado su confianza de cara a futuro. Y es que en el Deportivo Fabril, el club ha renovado a Manuel Pablo hasta el 2028. El filial herculino, que no conoce la derrota en Segunda RFEF desde el mes de noviembre, es el líder del Grupo 1 de la categoría, a cuatro puntos de distancia sobre el Real Oviedo Vetusta. De este modo el equipo pelea por el ascenso directo hacia la Primera RFEF, donde hace bien poquito estaba el primer equipo. Y lo hace con una seña de identidad reconocible, con jugadores muy jóvenes y varios perfiles que apuntan al primer equipo en no mucho tiempo.

Sin ir más lejos, uno de los que ya asoma la cabeza es Bil Nsongo, que ya ha sumado nada menos de dos goles con el primer equipo de la mano de Antonio Hidalgo. El camerunés, de 21 años, es una muestra más del buen trabajo que se está haciendo en la cantera herculina, y gran parte de culpa la tiene, precisamente, Manuel Pablo. Por eso no es de extrañar su continuidad al frente del equipo filial por dos temporadas más. Así las cosas, el club afianza los cimientos del equipo y se asegura la continuidad de dos pilares fundamentales dentro del organigrama deportivo.