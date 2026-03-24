El Deportivo toma una decisión de mercado por Fernando Soriano: futuro, escenarios y condiciones

Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 12:35h.

Es la tercera temporada del director deportivo en el club

Laure enumera los amaños que acabaron condenando al Deportivo: "Cuatro o cinco lo hacían siempre"

Compartir







A CoruñaEl Deportivo de La Coruña centra sus esfuerzos en regresar a la élite nacional. El equipo que dirige Antonio Hidalgo prepara un encuentro importante en Gijón para meter presión al Racing de Santander. Instalado en los puestos de ascenso directo, aunque con varios perseguidores pisando sus talones, el cuadro herculino está bien posicionado en esta lucha. Y en parte se debe al buen hacer de Fernando Soriano al frente de la dirección deportiva.

El líder de la parcela deportiva aterrizó en Riazor con el objetivo de devolver al club herculino al fútbol profesional. Tras conseguirlo y asentar el proyecto en LALIGA Hypermotion, ahora pelea por dar el salto a la Primera División.

Soriano consiguió retener a activos de peso como Yeremay Hernández, logró firmar a primeras opciones en ventanas de transferencias con mucho movimiento y potenció la cantera blanquiazul. Unos objetivos que, como avanza La Voz de Galicia, llevan al Deportivo a tomar una decisión de mercado.

El Deportivo toma una decisión de mercado por Fernando Soriano

En un momento clave de la temporada, con todo por decidir, el Dépor apuesta por dar estabilidad a su proyecto deportivo y ya ha iniciado conversaciones para ampliar la vinculación contractual de Fernando Soriano. Entre las partes hay buena sintonía, y como apunta la citada fuente, se están perfilando los pormenores.

Es un último escollo que no debe impedir la renovación del director deportivo. De esta forma, el Dépor se garantiza un plan de futuro con Soriano con varios escenarios en el horizonte. El ascenso condicionará la próxima planificación de Soriano, con el objetivo de asentarse en la élite si se consigue regresar a ella.

En el peor de los casos, el director deportivo volverá a ser el encargado de intentar ascender a Primera División si no logra tan deseado objetivo en el presente curso. De esta forma, Fernando Soriano consuma el cambio de opinión entre el deportivismo, pues hasta hace no mucho, el líder de la parcela deportiva coruñesa era cuento menos cuestionado en Riazor.