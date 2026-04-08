Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 10:26h.

La explicación del CTA genera un gran revuelo en ambas ciudades

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Había mucha expectación con el nuevo episodio de 'Tiempo de Revisión' tras lo ocurrido en el Metropolitano, pero más allá de LALIGA EA Sports, lo ocurrido en Riazor también ha generado mucho debate. El posible penalti sobre Chupe ya generó diferentes opiniones en A Coruña y Málaga, pero la explicación del CTA ha aumentado la distancia en este asunto entre ambas aficiones.

El Comité Técnico de Árbitros incluyó la jugada en la que el conjunto boquerón reclamó una pena máxima por un derribo en área herculina. Así lo expuso el CTA: "Un jugador visitante intenta rematar a portería en pugna con dos jugadores locales y acaba cayendo mientras el balón se dirige a la línea de meta alejándose de la portería al ser despejado por el jugador deportivista".

Una vez expuesto el contexto, los árbitros acudieron al reglamento para corregir la decisión de Arcediano Monescillo: "En este caso, se da la segunda circunstancia, al quedar el balón a distancia y en disposición de poder ser jugado por el jugador del Málaga. Es por ello que para el CTA la decisión de campo no fue correcta: se debió sancionar la acción con penalti. El VAR debió intervenir por las razones expuestas y ser clara la causa-efecto del derribo, siendo por tanto, un error obvio y manifiesto del árbitro en el campo".

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Los árbitros no ponen de acuerdo a Deportivo y Málaga

Como siempre, nunca llueve a gusto de todos. En la Costa del Sol lamentan que el trencilla no tomara la decisión correcta a pie de campo y de poco sirven las explicaciones a posteriori. En la otra punta del país, los aficionados herculinos no dan crédito con el análisis de la jugada realizado por el CTA, ya que entienden que el robo de balón fue limpio.

Estos son algunas de las reacciones que pueden observarse entre ambas aficiones: