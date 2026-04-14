Alberto Bravo 14 ABR 2026 - 12:10h.

Los de Claudio Giráldez sueñan con remontar un 3-0 en Balaídos ante el Friburgo

El mensaje de Sergio Carreira al celtismo: "Que el jueves Balaídos sea una caldera"

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VigoNo están siendo semanas fáciles en el Celta de Vigo. En el momento más ilusionante de la temporada la remontada concedida ante el Deportivo Alavés, cuando el equipo vencía 3-0 en Balaídos, y las goleadas encajadas ante Friburgo y Real Oviedo han sido un jarro de agua fría. Tres palos de los que se quiere recuperar una afición que no ha perdido la fe y la confianza en un equipo que está en cuartos de final de la Europa League y sigue, cuando solo quedan siete jornadas de Liga, luchando por la quinta plaza. Por ello el celtismo se rearma recordando las mejores noches europeas del equipo.

La goleada a la Juventus en Balaídos, con un histórico 4-0, los siete goles que encajó el Benfica o las remontadas ante el Estrella Roja, levantando dos goles de Drulic para vencer 5-2, o al Aston Villa son algunos de los resultados que aparecieron en la Grada de Animación. No importaba ya que el equipo hubiese caído 0-3 unos instantes antes ante el Oviedo. El celtismo, como los jugadores, ya querían pasar página para empezar a imaginar una remontada histórica.

"El primer paso lo ha dado la afición. Llevamos dos partidos que no hemos estado a la altura. Tenemos que recuperarnos y saber qué estamos haciendo mal y las fortalezas que tenemos. Es momento de mantenernos unidos y no dudar", reconocía Claudio Giráldez en sala de prensa tras ver como el celtismo animaba a los suyos a pesar de la derrota.

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"Hay que creer en estos jugadores porque nos han ilusionado muchas veces a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de meter tres goles y más en muchísimos partidos. El Friburgo nos va a tener que matar. Yo creo, el que no crea que no venga a Balaídos", dijo Claudio Giráldez.

"Hasta el último aliento", escribía el Celta. Sergio Carreira pedía al celtismo que Balaídos "sea una caldera" este jueves "para arrancar el nuevo Celta de aquí hasta el final de la temporada". Marcos Alonso confesaba que era por el celtismo que nunca les ha abandonado la obligación de dejarlo todo este jueves ante el Friburgo: "Después de los últimos dos partidos, tiene mucho mérito el apoyo que nos ha brindado la afición al terminar el partido de hoy. Así que, aunque sea por ellos, toca levantarse y el jueves salir con todo".

El Celta ya ha anunciado que en Balaídos rugirá el cárnix de Abraham Cupeiro para infundir ánimos y valor a todos los aficionados y jugadores que lucharán por lograr alcanzar las semifinales de la Europa League en otra noche histórica para el centenario club vigués.