El Txingurri pide unidad porque los puntos hacen falta y el equipo patina demasiado

Ernesto Valverde se pone serio y pide ayuda en un vídeo a la afición de San Mamés: "Ejercicio de humildad"

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BilbaoCuando años atrás Ernesto Valverde sucedió en el banquillo del Athletic Club al DT argentino Marcelo Bielsa Caldera, el colaborador habitual de ElDesmarque Gonzalo Arroita Berenguer escribía en esta misma web que "tras ir dos años a lo loco, vamos a ver qué tal nos va a lo cuerdo".

Y esa es, sin duda, una de las grandes virtudes del técnico rojiblanco, que es noticia este jueves por salir a la palestra, algo totalmente alejado de su carácter 100% anti populista, en un vídeo a pedir comunión a la grada de San Mamés tras el mal rollo que hubo en la derrota ante el Villarreal de Marcelino y la escasa entrada, la segunda más floja de las tres últimas temporadas en Bilbao, pese a llegar un equipazo.

Ya se sabe que en este mundo actual de redes sociales y anonimato se critica todo y a todos, pero el hecho de que el Athletic baje las entradas para las tres últimas jornadas en San Mamés y que Valverde, sí Valverde, sea capaz de hacer un vídeo pidiendo unir sensibilidades, indica que la situación del Athletic en la tabla y, sobre todo, el feeling que transmite el equipo no es bueno.

Al final, como dijo también Iñigo Lekue en la sala de prensa de Lezama, donde este viernes será muy interesante escuchar a un peso pesado como Yuri Berchiche (que nunca se muerde la lengua), "Valverde es el que más sabe de esto, mucho más que todos nosotros" y él ya dijo que había que llegar a los 42 puntos.

Muchos se rieron. Otros le pusieron a caldo diciendo que "carece de ambición y que es un triste como el entrenador" pero a la larga resulta que en la jornada 32 estamos todos preocupados por vencer el martes 21 a un CA Osasuna que solo ha perdido en una de sus últimas nueve visitas a San Mamés.

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Cada cual lo verá de una manera, pero para un servidor Ernesto Valverde ha puesto en su sitio a muchos sabihondos de redes sociales que se creen que el Athletic es el Liverpool FC y que se piensan que como decía un infausto dictador alemán, al que ni siquiera voy a citar, "todo se basa en la fuerza de la voluntad", léase el "echarle cojones". Pues no, también cuenta el dinero y el potencial deportivo de los rivales en el mundo del fútbol y del deporte.

La cruda realidad de este club que nunca ha bajado a la Segunda división, al igual que el Real Madrid y el FC Barcelona, es que vive todas las décadas dientes de sierra y a veces está en Europa, a veces consigue incluso algún título, pero siempre tiene algún momento en el que se desliza peligrosamente por la parte baja de la tabla e incluso dispara la venta de los desfibriladores en toda Bizkaia.

Y lo cierto es que el mal juego del equipo, la desaparición de 'las estrellas', el ruido externo que ya le acompaña últimamente y se vio en San Mamés, el mal calendario de liga que queda y el nefasto rendimiento fuera de casa, donde hay que disputar todavía cuatro de siete partidos con rivales como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, invitan a pensar que mejor unirse todos e ir a muerte a por los rojillos y no procrastinar.