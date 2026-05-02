Asís Martín 02 MAY 2026 - 21:23h.

El Athletic mira a Europa con los chispazos de Sancet, Nico Williams y Robert Navarro (2-4)

El Athletic ha sufrido lo indecible en una campaña extenuante que no ha acabado

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BilbaoSe palpaba la tensión en el seno del Athletic Club un equipo que inició la temporada en la UEFA Champions League con un presupuesto récord y una plantilla llena de nombres rimbombantes pero que llegaba este sábado a la acción en la jornada 34 de la competición liguera con la visita al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en otro partido de alto voltaje saldado con remontada y un (2-4) final con el doblete de Nico Williams y los golazos de Robert Navarro y de Oihan Sancet.

Un nuevo Derbi vasco con la necesidad doble de cerrar la salvación y ver el posible reto de afianzarse entre los candidatos a Europa. La victoria ha sido muy celebrada por un equipo que como ha resaltado el propio Ernesto Valverde en la sala de prensa, lo ha pasado "muy mal esta temporada, ya que la gente cree que nos vamos a salvar tan solo porque somos el Athletic".

Los futbolistas conocedores de que el técnico de Viandar de la Vera deja el Club después de 10 campañas al término de esta temporada, también saben que hay mucha gente que le da palos en la redes sociales y en la prensa, por eso siempre cierran filas, demostrando su amor por su figura.

Un día muy feliz para Ernesto Valverde con su Athletic Club en su Vitoria-Gasteiz

Hoy Ernesto Valverde cumplía en la ciudad donde creció y empezó a jugar a fútbol, en Vitoria, 500 partidos como entrenador de Athletic, el que más de la historia y sin duda, su legado será muy importante con siete clasificaciones para Europa, que ojalá sean 8, pero también 2 títulos y dos clasificaciones para la Champions League.

Las imágenes del vídeo en el vestuario lo dicen todo...