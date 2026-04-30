Pablo Sánchez 30 ABR 2026 - 16:53h.

Los derbis vascos pueden pasar de un marrón a tabla de salvación del Athletic

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Los focos apuntan al banquillo en la recta final de curso del Athletic. Se acaba la etapa de Ernesto Valverde en el banquillo rojiblanco y los recuerdos se amontonan. Gorka Guruzeta, uno de sus pupilos, desea brindarle la mejor despedida en este tramo definitivo y sabe cuál es el mejor método para hacerlo.

Además de hablar de ello en Onda Cero, el delantero analizó la temporada, su estado actual y la llegada de un nuevo técnico al club.

Las palabras de Gorka Guruzeta

Qué ha pasado: "Un año con muchos contragolpes que no contábamos con ellos, lesiones, derrotas, etc. El año pasado conseguimos hacernos fuertes en casa y este año no ha sido así. Está reflejado en los puntos".

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Clasificarse para Europa: "No tenemos que pensar más allá que en el partido del sábado, pero somos conscientes de que está muy cerca, lo tenemos ahí".

La temporada en lo personal: "Sensación no muy buena. No me gusta perder, no me gusta la sensación que llevamos durante todo el año de dar ese paso para ganar y engancharnos arriba y no conseguirlo. Cuando haces gol y no ganas te vas jodido a casa. En lo personal estoy acertando bastante, pero en lo colectivo nos está costando. Nunca me pongo ninguna cifra, obviamente superar lo de los años anteriores. Ojalá pueda sumar todos los goles posibles para lograr los objetivos".

Año de Champions: "Cuando nos tocaron los rivales se veía que iba a ser una Champions difícil para nosotros y más las salidas que teníamos. Hemos hecho una Champions buena, no entramos por poco y fue un palo duro. Queríamos pasar. El equipo ha competido bastante bien y eso es lo que nos tenemos que llevar. Hemos hecho partidos muy buenos contra el PSG, el Arsenal, etc. Son cosas muy buenas con las que nos tenemos que quedar y afrontar los partidos de hoy, que podemos plantarle cara a cualquier equipo".

500 partidos de Valverde: "Para mí es una leyenda, el mejor entrenador que hemos y he tenido y ha tenido el club. Lo ha demostrado temporada tras temporada, una pena su marcha. Con él estamos súper contentos, hemos hecho cuatro años quitando este muy buenos, pero ojalá lo terminenos bien por él. Darle las gracias, ojalá tengamos un final bueno. Ernesto es un atheticzale más y eso se nota. Lo sufre como cualquier aficionado de la grada, le estamos muy agradecidos".

Cómo afecta su salida: "Poco. No lo sabíamos al cien por cien pero nos lo podíamos oler un poco. En cuanto a resultados poco. Seguimos igual que al principio con él. Los resultados no nos están acompañando, ojalá estuvíeramos un poco mejor. Solo nos queda mirar al partido del sábado, ganar y afrontar los cuatro partidos que quedan lo mejor posible".

Clasificación para Europa: "Si terminamos entrando en Europa es una manera muy buena de despedir a Ernesto. La mayoría de años ha entrado quitando el primero. Los números que ha hecho en el Athletic lo ha demostrado y va a ser muy difícil quitarle esa palabra de leyenda".

Edin Terzic: "Cuando se empiezan a escuchar nombres puedes mirar un poco más, pero yo este año me he quitado las redes sociales y cada vez me entero de menos cosas que pasan. Vivo más tranquilo. Lo del míster al final te enteras quién puede ser e investigas un poco, pero estoy bastante centrado en lo que me toca y ayudar al equipo.