Fernando Llorente avala a Edin Terzic por el propio vestuario del Athletic: "Estoy seguro"

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 09:39h.

El exrojiblanco analiza la temporada... y el futuro

Eder Sarabia valora la apuesta del Athletic por Edin Terzic con un pero: "Me habría gustado"

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El Athletic Club no renuncia al sueño europeo en LALIGA EA Sports pese a los sustos y su irregular temporada. A la espera de conocer cuántas plazas brindarán clasificación para las competiciones del viejo continente, la entidad rojiblanca se centra en elevar el nivel en la recta final del curso mientras se avanza en la planificación del próximo. A expensas de la oficialidad, Edin Terzic ya colabora desde la distancia, una incorporación que avala Fernando Llorente.

El exjugador de los leones, que tiende a analizar encuentros de nivel desde que anunciara su retirada del fútbol profesional, valora la difícil temporada del Athletic. Fernando Llorente atendió al Diario AS para hablar de lo que le resta al equipo de Ernesto Valverde, pero también del futuro con el que apunta a ser el sustituto del Txingurri.

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Fernando Llorente avala a Edin Terzic en el Athletic Club

El que fuera delantero centro valoró el desempeño bilbaíno en una campaña marcada por el desgaste de la Liga de Campeones: "Ha sido una temporada difícil. Había muchas expectativas con la Champions, pero ha sido difícil. No se empezó bien en Europa, a última hora con victoria en Bérgamo hubo ilusiones y luego no nos metimos. En Liga al final está siendo complicado y la victoria ante Osasuna nos dio oxígeno. La pelea que va a haber por el descenso es terrible".

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Fernando Llorente también fue cuestionado por Edin Terzic. El exjugador puso en valor su trabajo en el Borussia Dortmund, pero sobre todo hizo hincapié en el apoyo que va a recibir del propio vestuario rojiblanco: "Se está hablando del alemán Terzic. Lo hizo muy bien el Dortmund. Es un entrenador con mucha experiencia y si es el elegido hay que desearle suerte. Va a tener un gran grupo. Estoy seguro de que van a ir con él a muerte".