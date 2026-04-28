Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 08:56h.

El entrenador del Elche se moja

Eder Sarabia señala la desventaja del Sevilla en la pelea por no descender: "No sé si lo estarán"

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El Athletic Club no se fía por completo y busca la tranquilidad total en LALIGA EA Sports sin renunciar a las posiciones europeas. El gran hándicap es el propio Athletic, muy irregular durante todo el curso a excepción de un inicio inmaculado de campeonato doméstico. Ernesto Valverde asume su último reto antes de despedirse del banquillo de San Mamés para así allanar la reconstrucción que deberá realizar su sustituto. Todos los caminos apuntan a Edin Terzic, hasta el punto que Eder Sarabia ya valora su llegada a Bilbao.

En una interesante entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, el técnico del Elche CF, algo más aliviado en la tabla clasificatoria, analiza los próximos movimientos del club rojiblanco en el banquillo. Tras evaporarse su posible candidatura, el bilbaíno se moja con la que era una de sus opciones preferidas.

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Eder Sarabia y un pero a la elección de Edin Terzic en el Athletic

Al ser cuestionado por su posible aterrizaje a la entidad rojiblanca, Sarabia desempolvó su metedura de pata en el último Athletic-Elche: "En eso he mejorado. ¿Y sabes qué día fue un...? Pues igual San Mamés, donde tuve aquella reacción tonta, precisamente allí. Y seguramente en ese aspecto fue un tocar fondo para darme cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar. Estoy en ello y creo que me estoy portando bastante mejor desde otro lugar, desde otra calma".

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Una reflexión que hiló con el relevo del Txingurri en el banquillo de los leones. Eder Sarabia analizó la más que posible llegada del técnico germano con un pero: "Al Athletic irá otro gran entrenador, parece que ya lo tiene, yo... a mí me habría gustado Andoni Iraola, por ejemplo, pero bueno. Todo llegará, todo llegará".

En ese momento, el preparador bilbaíno fue repreguntado. Sarabia también se ha hecho eco de los rumores que colocan a Edin Terzic como el sustituto de Ernesto Valverde aunque no quiso entrar en detalles: "No, no. Parece que Edin Terzic, parece que está cerrado. Seguramente yo sepa menos que tú".