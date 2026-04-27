Asís Martín 27 ABR 2026 - 11:25h.

Ernesto Valverde evidencia sus dos últimas decisiones en el Athletic

El de Valverde es el segundo peor equipo de LALIGA desde el 1 de septiembre hasta hoy

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BilbaoDespués de ver al Athletic Club de Ernesto Valverde deshacerse cual azucarillo este pasado sábado, en el segundo tiempo, en el maléfico estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, alarmas, sudores y pesadillas vuelven a reactivarse en el entorno zurigorri aunque el porcentaje de opciones que se da de riesgo de descenso no pasa del 0'7%.

No parece un peligro real... pero la verdad es que es difícil encontrar explicación, remedio, cuerpo y corazón que aguanten la temporada 2025-26 que llevan los leones. Sobre todo algunos de ellos que parecen la caricatura de lo que fueron futbolísticamente hace nada y, sobre todo, el holograma de quienes estamparon su firma con vigencia para varios años en el palacete de Ibaigane.

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El Dato mortificante: el Athletic lleva 15 años sin ganar un partido de Liga en campo de Atlético, Barça y Real Madrid. Desde la victoria por (0-2) en el Calderón del 30 de enero de 2011.

Un curso que empezó con unas expectativas casi mitológicas: cuatro competiciones, regreso a la UEFA Champions League 11 años después y sensación de que el papel de Athletic debería ser el de estar peleando por la cuarta o quinta plaza casi sin despeinarse asfaltando un lustro de bonanza económica y deportiva con Jon Uriarte y Ernesto Valverde al mando.

Pero ya una espantosa pretemporada en cuanto a resultados, feeling y lesiones, fue el trailer de lo que iba a ser una campaña tormentosa. Que es curioso, porque en realidad el mes de agosto, si en el de Aste Nagusia en Bilbao -de ahí el título de este artículo-, el Athletic nos ofreció un espejismo con tres victorias consecutivas ante Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis, transformándose en nueve puntos que colocaron a los vizcaínos en lo alto de la tabla.

Y que pasados los meses se han convertido prácticamente en el Santo Grial, en el salvavidas que mantiene a la tropa de Ernesto Valverde viva y pensando que con rascar algo este sábado (18.30h.) en Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores se puede dar ya carpetazo a la campaña.

"A ver si competimos bien" pidió Jon Uriarte Uranga antes de empezar el partido en el Metropolitano, a alguien se le olvidó el mensaje en la segunda mitad

Estadísticas espantosas, como que el Athletic es el segundo peor equipo de toda LALIGA...

Tan solo empeorado por el Real Oviedo, desde el paso de agosto a septiembre hasta hoy en la frontera con mayo, te indican que un curso en el que algunos hablaban de "tener la mejor plantilla de la historia”, al menos seguro que la más cara y el mayor presupuesto visto jamás, está sirviendo tan solo para celebrar aquella permanencia que el mítico Piru Gainza festejaba anualmente con la apertura de una botella de champán.

Para lo que hemos quedado teniendo a cuatro vigentes campeones de Europa en ese vestuario...