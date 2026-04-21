Asís Martín 21 ABR 2026 - 09:01h.

Posibles alineaciones de Athletic Club y Osasuna en la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS

El delantero vitoriano, de 25 años, firmó un contrato hasta 2029 con el Athletic Club

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Bilbao"Tengo muchas ganas de que Maroan vuelva a ser Maroan, sin miedo a fallar" dijo él mismo en Lezama el pasado 11 de marzo, pero no le cuaja el asunto de momento al punta. No está siendo una temporada de vino y rosas para Maroan Sannadi, el delantero internacional marroquí del Athletic Club, que tras estar casi cinco meses de baja por una intervención de rodilla -que ya venía arrastrando desde la pretemporada-, no termina de entrar en los planes de Ernesto Valverde.

Ni siquiera en una cita tan importante como la final, así catalogada por todo el mundo en Bilbao, que va a disputar el conjunto rojiblanco esta tarde (19.00 horas, Teledeporte) en el estadio de San Mamés ante el CA Osasuna de Alessio Lisci.

Un partido llave el de la jornada 33 que puede abrir la puerta de pelear por Europa o, por contra, el averno de mirar hacia abajo para intentar salvar la temporada sin tener que tirar de desfibriladores para el corazón en la última jornada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

El 1 de febrero de 2025 fue traspasado al Athletic en el mercado invernal desde el Deportivo Alavés por una cifra cercana a los 3 millones de euros, variables aparte

A Maroan Sannadi no le ruedan las cosas bien en esta temporada en el Athletic

Ayer lunes, Ernesto Valverde volvió a dejarle por segunda jornada consecutiva fuera de su convocatoria, sin que medie ningún tipo de parte médico o de duda física por sus entrenamientos durante la semana, como si las había habido, por ejemplo, con el central también vitoriano Daniel Vivian, que finalmente sí ha entrado en una lista en la que de todos modos hay 24 convocados. Por lo tanto, uno de ellos deberá ver el partido desde la tribuna de San Mamés.

Maroan Sannadi acumula 2 goles en sus 32 partidos oficiales con el Athletic Club en estas dos temporadas

En esos asientos reservados para los futbolistas descartados esta vez no le tocará vivir el duelo a Jesús Areso, pero sí estarán Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi, quien tras regresar a los terrenos de juego tan solo ha tenido 20 anodinos minutos en la clara derrota ante el Getafe de José Bordalás en el Coliseum, ya que desde entonces no ha podido entrar ni tan siquiera en las citaciones.

Sin duda, una campaña complicada para el atacante babazorro que, tras ser fichado desde el Barakaldo como cedido del Alavés, entró con un gran hype social y mucha fuerza en la plantilla, siendo apodado ‘El elefante africano’ por el actual entrenador del Basconia Bittor Llopis. Pero que tras anotar solo dos goles en toda su trayectoria rojiblanca ha ido perdiendo pie con Ernesto Valverde y feeling incluso con buena parte de la afición vizcaína que sigue sin verle explotar todo su potencial.