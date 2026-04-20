Asís Martín 20 ABR 2026 - 17:41h.

El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

El entrenador rojiblanco ha querido aclarar lo dicho tras los pitidos del pasado domingo en Bilbao

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BilbaoAparte de lo que es en sí la importancia máxima del partido de la jornada 33 de LALIGA EA Sports que el Athletic Club va a disputar este martes en San Mamés, a partir de las 19.00 horas, ante el CA Osasuna de un Alessio Lisci muy obsequioso con los leones, Ernesto Valverde, en su comparecencia ante la prensa en Lezama, ha tratado algún otro tema de calado importante como es el del mal sabor de boca que quedaba entre muchos aficionados por sus palabras sobre si todas las aficiones son iguales.

Generó mucho enfado ya que se opina que en otras ciudades no se le hubiera tenido tanta paciencia ni a él ni con el juego y el mal rendimiento del equipo. "Esta ha sido una semana larga y dentro del equipo hemos podido hablar de cosas y de las sensaciones que nos dejó la derrota ante el Villarreal" ha comenzado esgrimiendo Valverde.

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El Athletic-Valencia se jugará el domingo 10 de mayo a las 16:15h. y el Espanyol-Athletic el miércoles 13 de mayo a las 19:00h.

Ernesto Valverde y el mensaje enviado a la afición del Athletic Club...

"No sé si mi mensaje ha calado o no, no sigo de cerca al entorno, pero hemos hablado de cómo está la situación y mi vídeo era una reflexión de que la temporada está siendo difícil y dura, y se ha hecho con la idea de mantenernos juntos para ir hacia adelante".

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"Mi ánimo no era molestar a nadie al dar una respuesta, por supuesto que debe haber una exigencia de que el equipo y el club deba ganar, mejorar y progresar, no estoy aquí para otra cosa y sé que si no gano partidos la gente no va a estar contenta, sea en el Athletic, el Barça en Olympiakos y en cualquier sitio, en eso no me parece que deba ser diferente. Cada uno siempre quiere tener su punto diferencial, pero no me refería para nada a desmerecer a nuestra afición".

"El fútbol no tiene memoria, todos sabemos de qué va los que estamos metidos en este negocio, el fútbol es transmitir emociones y a poder ser que sean positivas, el aficionado va al campo a buscar esa emoción y a que superes a un rival" ha analizado.

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"Nosotros queremos darle esa emoción y que la gente se sienta satisfecha, la comunión en San Mamés es imposible de superar, pero a veces no logras ganar a un rival que también juega para vencerte y tiene sus armas para intentarlo".

"Vamos a buscar ese punto de ebullición en San Mamés que se forma cuando vamos juntos al mismo sitio, la memoria que va a quedar es la del partido de mañana no la del PSG, el día del Barcelona u otro partido, lo importante es el partido ante Osasuna" zanjaba sobre un tema que ha hecho mucho ruido en Bilbao.