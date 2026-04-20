Asís Martín 20 ABR 2026 - 11:11h.

Jon Uriarte va a empezar con una final su segundo mandato en el Athletic

Debido al reciente fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de la 'Perla' de Portugalete

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BilbaoLa familia rojiblanca y los aficionados al fútbol quedaron sobrecogidos la semana pasada al hacerse público el fallecimiento de Elsa Landabaso, la mujer del icónico futbolista del Athletic Club y de la Selección Española Julen Guerrero López.

Una pronta marcha que afligía los corazones de la familia Guerrero, personificados especialmente en el propio exfutbolista del Athletic, a día de hoy convertido en entrenador y en manager, y en sus dos hijos, Karla y Julen Jon, quien ahora mismo milita en el filial del Getafe.

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Todos ellos han agradecido las muestras de cariño recibidas, y también lo han hecho públicamente en las complicadas horas del fin de semana. Con las redes sociales como vehículo de transmisión, como se suele hacer habitualmente hoy en día, tanto Julen como su hijo han reaparecido cada uno arropado por las personas que les acompañan con su cometido actual.

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El padre fue homenajeado por el Club Deportivo Estepona, en el que ahora mismo es el Manager General desde el pasado mes de diciembre, entidad malagueña que guardaba un minuto de silencio antes de la disputa de su partido saldado con victoria este domingo.

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Al acabar el choque, en el interior del vestuario, lucieron una camiseta de apoyo al célebre deportista de Portugalete, apuntando su grito de “Ánimo Julen, estamos contigo. Esta va por ti”. Rápidamente también Julen Guerrero, salió a la palestra. Agradeciendo todo el apoyo recibido. "No tengo palabras. Demasiadas emociones en poco tiempo. Muchísimas gracias, equipo. ¡Sois muy grandes! Hoy la victoria era más necesaria que nunca. Familia Estepona".

Además, el filial del Getafe también tuvo su lógico cariñoso guiño para Julen Jon Guerrero dedicando un minuto de silencio a su madre y posteriormente también la victoria al joven futbolista vizcaíno en la cuenta de Instagram del club. "Muchas gracias. ¡Sois los mejores!" era la contestación junto a un corazón de Julen Jon en un momento siempre complicado en cualquier familia.