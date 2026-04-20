Salinas no compra el lacito al 'Ciervo': "A Oihan Sancet no lo vendería bajo ningún concepto, jamás"

Kuitxi Pérez se adentra en las fobias que generan en San Mamés esos jugadores 'diferentes'

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Bilbao"Oihan Sancet no va a llegar a ser en el Athletic ni la mitad de lo que fue"... Nostradamus regresa con la versión reducida de sus profecías en cuartetas desparramadas. Ya no va de siglos, ni de décadas, ni de lustros, ni de años, si me apuran... "Ni a la mitad de lo que fue"...

¿Qué fue, Cuándo, Cómo y, sobre todo, Cuánto... fue Oihan Sancet en el Athletic Club? Elogio del pasado que se proyecta a un futuro sin descansar en el presente. Pasó de largo el tren por la estación de las temporadas perdidas. En los andenes, viajantes con maletines para colocar a sus futbolistas representados.

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No se detuvo la diligencia en la posada de Fernando Pessoa. Mejor haber pasado de largo. Hablan de un abismo que espera a los leones que, tras dejar de ser cachorros, tientan a todo dios con sus maneras de ensueño. Como si estuviera retenido, pues. En alquiler con el pago a cuenta del arrendatario, del arrendador, el propietario de toda la vida.

Tirapu, Sancet, Oihan...

Selvático animal. Ciervo que remonta la hierba con muy buenas maneras. Hasta que se mancó. Percance que lo humaniza hasta ser motivo para la poesía de Jose Martí: "Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo".

Y es que al monte tuvo que echarse para protegerse de la malicia de una "raza vil de hombres tenaces, solo a su goce ruin y medro atentos, y no al concierto universal" representado por un 'Athletic Unique in the world', munduan bakarra...

Dicen que "Maestra" es la sierra en la que se refugia. Sabe del mundo a través de la radio que le prestó un labriego que fue a por leña. Medran los cazadores en la espesura. Apenas cuando el sol se oculta se deja caer hasta el valle, a beber agua en el río... Búsqueda y captura. A ser posible, malherido, porque herido ya estaba cuando fue visto por última vez.

"Ni a la mitad de lo que era"... Se le acusa de hacer siete caños por entrenamiento. Doce controles orientados. Seis sombreros de ala ancha y cinco bombines de aquellos que rompía Mister Pentland tras ganar títulos de Liga y Copa el equipo.

Hay quien dice que vio a Sancet entrar por la ventana de su casa volando, tumbado en una cama. De dar sopas con honda. Jugar al futbolín en un Centro de mayores. Conducir autos de choque en las barracas de las fiestas de los pueblos de la Valdorba. Tomar el sol en pijama en la campa más alta de Iratxeta.

De esto van las mallas, también llamadas redes. Enredar. Cazar las mariposas más exóticas, por bellas. La masacre viene de lejos...

Nadie defendió a Ruiz de Galarreta cuando el Athletic lo despreciaba hasta terminar repudiándolo. Aduriz, el 'Zorro' de Jose Iragorri, fue vendido en el templo sagrado de la Catedral para recaudar monedas que taparan la chapuza del caso Iban Zubiaurre.

Iñigo Vicente. El caso más sangrante en el Athletic y en Lezama...

Mago gentil en casa de magnate. Humillado en toda regla por el 'orador de Careñes'. Rechazado por no encajar su fútbol excelso en un equipo "poco dotado" y "sin posesión". Quién me presta una escalera para subir al larguero y jalear desde lo alto la maravilla de nuestro 'extranjero'.

Saturnos de pacotilla que, sin saber de mitología, se tragan la mentira de lo que en el pasado no fue, de este presente forjado a base de bulos, de un futuro al que Ohian Sancet llegará "sin ser la mitad de lo que un día fuera".

Lo niego todo. Como Joaquín Sabina. Incluso la verdad de los que contra Oihan Sancet cargan por aquello de pillar cacho a cuenta de la profecía autocumplida de Nostradamus.

.- Por Kuitxi Pérez, Periodista