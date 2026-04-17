Asís Martín 17 ABR 2026 - 14:43h.

Patxi cree que "los artistas son especiales" y hay que "exigirles pero entender sus diferencias"

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Bilbao"Para mi fue el mejor jugador de la temporada pasada en el Athletic, pero con mucha diferencia, creo que metió 17 goles e hizo una temporada brutal" exclama Patxi Salinas en la entrevista que ha concedido a ElDesmarque Bizkaia al preguntarle sobre la polémica que se vive estos días en torno al atacante navarro Oihan Sancet Tirapu.

Es un futbolista magnífico, pero que está rindiendo mal y eso genera divisiones en muchos aspectos sobre su figura. Recientemente, otro clásico de Athletic como Aitor Larrazabal dijo que él no dudaría en venderlo y no son pocos los que se suman a esa idea. Que no cuenten desde luego con el hermano de Julio Salinas para ello…

"Para mí, repito, que con mucha diferencia es uno de los jugadores que más calidad tiene en el Athletic, pero es verdad que este año no le están saliendo las cosas. No sé qué pasa, pero no está a su nivel, tan solo ha marcado tres goles en la liga y eso evidentemente es una renta goleadora demasiado rácana para un futbolista de su nivel" ha expresado el de San Adrián.

"Yo a Oihan Sancet no lo vendería bajo ningún concepto, jamás" dice Patxi Salinas a ElDesmarque

"Creo sinceramente, que era un futbolista que Luis de la Fuente lo tenía en su mente para llevárselo al Mundial de Estados Unidos, pero con la temporada tan desastrosa que ha hecho en el Athletic, si digo desastrosa porque por su nivel debería volver a meter esos 18 goles y pelear por meternos en Champions, pero aún así para mí es el mejor jugador que tenemos" asevera Patxi.

"Es que jugadores así es raro que te salgan, a los que son realmente buenos hay que asumir que son díscolos y que son diferentes".

"Como a Lamine Yamal, que le ves subir a un palco con unas gafas de colores y eso jamás se lo verías hacer a Pedri, por ejemplo, pues bueno pues es que es así, pero es que Lamine es Lamine… Y Sancet es Sancet, para lo bueno y para lo malo y lo tienes que querer como es" esgrime Patxi Salinas como conocedor de muchas generaciones de futbolistas.

"Por algo los hay que son futbolistas diferentes, como los pintores y los artistas, los músicos,... Algunos son más originales que el resto y es lo que les distingue, a veces que si más golfos pues puede ser, entonces tú tienes que asumir que esos especiales son diferentes, a Sancet le tienes que querer como es porque como él no hay otro igual en nuestro radar".

Pero eso no quiere decir que no le ponga deberes al crack de Mendillorri... "Oihan Sancet es un jugador brutal y que no, no hay otro en el Athletic como él, pero claro, es verdad que hay que exigirle que dé el nivel que él tiene como futbolista y que es el que dio el año pasado" zanja sobre el navarro que siempre aparece en el centro de ciertas polémicas.