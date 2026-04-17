Asís Martín 17 ABR 2026 - 10:49h.

Prosiguen los reproches sobre Oihan Sancet: "No va a llegar ni a la mitad de lo que fue"

Iñigo Lekue, Yeray y Rego también finalizan contrato como Yuri Berchiche

Compartir







BilbaoLa afición del Athletic Club vive en vilo deseando que Yuri Berchiche extienda su compromiso con el conjunto de San Mamés. A sus 36 años, en un estado de forma impecable, el siempre pasional ‘Látigo’ de Zarautz como le podamos aquí en ElDesmarque Bizkaia es una auténtica referencia no solo en la banda izquierda del Athletic, sino en toda LALIGA EA Sports.

Los rectores del Palacio de Ibaigane quieren convencerle de que siga al menos una campaña más habida cuenta de su alto rendimiento deportivo, de su fuerte impacto en el vestuario de Ernesto Valverde y, tampoco es cosa baladí, ante la falta de un sustituto claro en ese lateral izquierdo. Ni Adama Boiro ni Iñigo Lekue dejan de ser parches en una posición en la que el equipo hace aguas cuando el carrilero guipuzcoano no está disponible.

PUEDE INTERESARTE Muere la mujer de Julen Guerrero, Elsa Landabaso

Yuri Berchiche es el cuarto jugador más utilizado de la plantilla de Valverde con un total de 2.769 minutos, solo por detrás de Unai Simón, Mikel Jauregizar y Dani Vivian

Yuri Berchiche aún no ha renovado con el Athletic Club pero pinta que seguirá hasta los 37 años

Preguntado a tal efecto en su rueda de prensa de este viernes en las instalaciones de Lezama, en el previo a esa final en la Catedral del martes 21 frente al CA Osasuna de Alessio Lisci, Yuri Berchiche ha contestado que "esta es una rueda de prensa más, sí tengo ganas de seguir pero no voy a hablar de mi situación, sería un poco egoísta, bastantes problemas hay como grupo, ya lo resolveremos y luego diré lo que voy a hacer".

PUEDE INTERESARTE Un ejercicio de sensatez de Ernesto Valverde, valga la redundancia

Sí ha adelantado que "estoy a gusto, creo que estoy haciendo un año decente con pocas lesiones, en los últimos años quieres disfrutar del fútbol, estoy jugando con mucha confianza para ayudar al equipo en todo lo que pueda".

Al insistirle en la cuestión de firmar ha manifestado que "no tengo nada decidido aún, no lo pienso, solo quiero que el equipo salga de esta situación trabajando junto con el equipo y con la afición, al acabar la temporada anunciaré lo que tenga que decir" ha despejado Yuri Berchiche.

Un futbolista súper exigente consigo mismo...

"Reconozco que hay noches en las que no he dormido, sobre todo la semanas del Mallorca y del Sevilla en las que me sentí muy responsable, creo que los perdimos los puntos en parte por mi y está siendo una temporada muy difícil para mi porque los objetivos eran otros, pero a la vez me siento bien en el campo, me respetan la lesiones me veo bien físicamente. Veo ya más cerca mi retirada y salgo al campo sin pararme a pensar y a disfrutar del fútbol y del tiempo que me queda" ha cerrado Yuri Berchiche, siempre muy sincero, en Lezama.