Pablo Sánchez 20 ABR 2026 - 15:21h.

Las cuentas del Betis, Celta y Rayo para ir a Europa tras el título de la Real Sociedad

Un punto separa a ambos equipos en la clasificación

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El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado que su equipo está “en un buen momento”, ante el “dificilísimo” partido de este próximo martes en San Mamés ante el Athletic Club. “Son partidos que por sí mismos motivan al equipo”, ha iniciado la comparecencia, asegurando que viajan a Bilbao “a ganar, algo que está más claro que el agua”. “Todos sabemos lo difícil que es ganar ahí, pero lo vamos a intentar”, ha añadido.

Sobre la campaña del Athletic, con un punto menos que Osasuna, Lisci ha sido claro: “La Champions le ha quitado puntos y las múltiples lesiones igual. La plantilla entera la han recuperado ahora e irán a más, porque cuando se juntan los buenos, es un equipo de un nivel altísimo”.

El nivel de Osasuna

“Creo que Osasuna está dando muy bien la cara en los últimos partidos ahí y ojalá seamos capaces de ir en la misma línea”, ha reconocido en base a las dos últimas visitas a Bilbao, con victoria (2-3) y empate (0-0). “Tenemos que ajustar y meterle matices con cada rival. Tendremos que ir a ajustar, pero será un partido duro, sin ninguna duda”, ha afirmado sobre una cita en la que las claves puede pasar por las bandas.

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Lisci ha comentado que espera un Athletic “que entre con todo, intentando marcar territorio desde el principio. Solemos entrar bien, por lo que dicen los números. Estoy convencido que estamos en un buen momento y hay que alargarlo porque quedan siete finales y hay que sacar todos los puntos posibles. Matarnos en cada balón y luego ver qué hemos sido capaces de hacer”, ha concluido.