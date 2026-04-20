Asís Martín 20 ABR 2026 - 08:57h.

El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

Momento crucial para el Athletic este martes en Bilbao tras sumar tan solo 4/18 puntos

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BilbaoA sus 48 primaveras Jon Uriarte Uranga vuelve a ser presidente del Athletic Club por cuatro años más y este martes el empresario bilbaíno redebutará en el palco de San Mamés con una tensa final ante el CA Osasuna del italiano Alessio Lisci (Teledeporte, 19.00h.). El noveno clasificado que le adelanta tan solo en un punto pero en 3 puestos en la tabla a los hombres de Ernesto Valverde.

No hay mucho margen para el error. Con la seria duda del central Dani Vivian y la baja de Beñat Prados a la tropa del 'Txingurri' Valverde no le queda otra que cambiar su pobre competitividad si no quiere verse abocado a un final de temporada viviendo a un paso de la Sala de Urgencias.

Los leones se presentan a la últimamente incómoda cita del derbi ante los navarros (a los que tan solo les ha ganado en 1 de sus últimos 9 partidos en Bilbao) con la necesidad de aferrarse a la puntería. Ya que no deja una portería a cero desde el 6 de diciembre (Atlético de Madrid) al menos debe tratar de que con la plantilla casi al completo regrese la inspiración ofensiva.

Y si es cierto que el Athletic Club no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos ante Osasuna en LaLiga (2V y 3E), empatando los últimos dos, también lo es que el CA Osasuna ha empatado en sus últimas 3 visitas a San Mamés en este torneo amargando además a los vizcaínos un par de ediciones de la Copa del Rey.

Y hay pavor en el Botxo a que el rival se adelante en el marcador ya que salvo en Oviedo rara vez se remonta... El Athletic está en su racha más larga encajando goles en San Mamés como local en la competición liguera (7 partidos, 10 goles) desde febrero de 2022 (también en siete partidos, 10 goles).

El Athletic necesita subir ante Osasuna su ratio de goles para despejar el peligro

En una campaña en la que tantas cosas se han torcido, el Athletic no defiende bien por mucho que siga matándose a presionar: es el equipo de toda LALIGA con una mayor diferencia entre sus goles encajados (45) y sus Expected Goals en contra (34.5) en LaLiga esta temporada (+10.5).

No estaría mal recuperar por tanto la capacidad de convertir en gol una mínima parte de las llegadas y centros que se ponen al área rival, incluido un terrorífico déficit del balón parado, recuperando ante sus paisanos a un hombre que está en plena diana del debate entre los aficionados, el atacante navarro Oihan Sancet.

Y es que aparte de su talento, demasiado opacado en esta campaña, jugar contra sus ex se le da bien al ‘Ciervo’ de Mendillorri: ha marcado cuatro goles en nueve enfrentamientos ante Osasuna en LaLiga, incluido el primero de sus tres hat-tricks en la competición, logrado en enero de 2022. Solo ante el Rayo Vallecano (seis) el talentoso jugador del Athletic Club ha logrado más tantos en la maxima categoría (cuatro ante el Girona).

Llamada de Yuri a la afición de San Mamés: "Es jodido pedir cuando no estás dando el nivel. Que desde el minuto 1 al 90 intenten llevarnos en volandas, y si al acabar no gusta lo que hemos ofrecido, que expresen sus sentimientos otra vez"

A ver si sus chicos, que se deshacen en elogios hacia su persona y libreto, lo hacen por Ernesto Valverde quien solo ha perdido el 7% de sus partidos en el banquillo del Athletic Club ante Osasuna en LaLiga aunque es verdad que ha empatado mucho ante los del Viejo Reino (15 partidos con 7 victorias, 7 empates y una derrota).

Ante ellos marca su porcentaje más bajo de derrotas en el conjunto rojiblanco ante un rival con al menos 10 enfrentamientos en esta competición, los rojillos junto con el Rayo Vallecano (un 7% en 14 partidos con 11 victorias, 2 igualadas y 1 derrota).