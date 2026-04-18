La despedida de soltero con un infiltrado del Athletic en la final de la Real Sociedad

Joaquín Anduro 18 ABR 2026 - 13:40h.

La afición de la Real Sociedad se deja ver por Sevilla

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Sevilla se ha visto de gala este sábado para la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid mientras miles de personas pintan de azul y blanco y de rojo y blanco las calles de la capital andaluza. Entre ellos hay historias de todo tipo aunque pocas tan curiosas como el aficionado txuri urdin obligado por sus amigos a vestirse del Athletic Club durante su despedida de soltero.

En el vídeo de la parte superior de la noticia se puede ver al fan donostiarra junto a nuestro compañero Tito González contando en los micrófonos de ElDesmarque qué le ha llevado a vestir la camiseta del eterno rival. Eso sí, avisa de que, por motivos de seguridad, no podrá asistir así a La Cartuja acabando con el gran deseo para el partido de esta noche.

Donosti y Gipuzkoa también se engalanan con la Real Sociedad

La fiebre txuri urdin ha empezado a subir en Donosti y el resto de Gipuzkoa, donde está todo listo para que los aficionados puedan vivir la emoción de la final de la Copa del Rey, casi como si estuvieran en Sevilla, y celebrarlo por todo lo alto esta noche si la Real Sociedad logra la victoria ante el Atlético de Madrid.

Si no lo consigue, no será por falta de apoyo porque hace días que se cocinan los preparativos y este sábado, el gran día, toda la población -futbolera o no- se ha contagiado del entusiasmo colectivo y rema a favor de los mismos colores, el blanco y el azul, convertidos en símbolo de unión, orgullo y pertenencia.

Comercios, bares, balcones y hasta fachadas engalanadas, con todo tipo de elementos blanquiazules de apoyo al equipo, ofrecen una singular imagen esta mañana de tiempo nublado y templado -y en principio sin amenaza de lluvia- tanto en la capital como en numerosas calles y plazas de toda Gipuzkoa.