Así es Horizonte, el balón para la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Saray Calzada 18 ABR 2026 - 09:13h.

El esférico debutará en la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

El último problema del Atlético de Madrid con las entradas de la final de Copa del Rey que también puede afectar a la afición de la Real Sociedad

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La final de la Copa del Rey se disputa en La Cartuja entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Lo importante para el encuentro son los 22 futbolistas, el cuerpo arbitral, los aficionados y sin duda, el balón. La RFEF ya ha presentado cómo será el esférico con el que se va a jugar uno de los títulos españoles más importante de la temporada.

Amberes en 2023, El Primero en 2024, Victoria en 2025 y ahora 'Horizonte'. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto con Adidas, presenta una temporada más su balón personalizado para todas las competiciones oficiales del próximo curso.

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Bautizado como 'Horizonte', el nuevo esférico hará su puesta de largo en un escenario de excepción: la final de la Copa de Su Majestad el Rey que disputarán Atlético de Madrid y Real Sociedad el sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). Asimismo, rodará en la final de la Copa de Su Majestad la Reina, prevista en el Estadio de Gran Canaria.

Los detalles del balón de la final de la Copa del Rey

Con el fondo blanco y con detalles circulares en tonos rojos, granates y dorados, 'Horizonte' destaca por su diseño con guiños a la identidad territorial del país: incorpora el nombre de todas las comunidades autónomas de España acompañado de un símbolo representativo de cada una. Un homenaje visual que convive con un marcado acento histórico: la fecha 1976 aparece serigrafiada hasta en doce ocasiones, recordando el primer año en que el trofeo se disputó con su diseño actual y su denominación universal de Copa del Rey, la competición con más tradición del fútbol español.

En el plano técnico, el balón presenta una estructura sin costuras con termofusión y una superficie grabada de nueva generación, una combinación que, según Adidas, garantiza precisión de vuelo, respuesta homogénea y un control superior. El modelo cuenta con la certificación FIFA QUALITY PRO, el sello que avala los más altos estándares internacionales de rendimiento.

Con su mezcla de simbolismo histórico, identidad territorial y tecnología de élite, 'Horizonte' está llamado a convertirse en un protagonista más de las grandes noches del fútbol español en la próxima temporada.