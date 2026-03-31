El Atlético está teniendo dificultades para vender sus últimas localidades

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El proceso de venta de entradas para la final de la Copa del Rey sigue su curso. Durante la pasada semana, los aficionados del Atlético de Madrid agraciados gracias a su corte de antigüedad pudieron obtener una localidad para el duelo que se disputará en La Cartuja el 18 de abril. Y desde este lunes, los hinchas de la Real Sociedad afortunados en el sorteo también tienen abierto el plazo para obtener sus localidades, aunque dividido en grupos.

Cada club recibió en principio 25.680 localidades, aunque posteriormente la RFEF ha repartido algunas más entre los clubes. En el caso atlético, el club estableció un reparto por orden de antigüedad. El primer corte quedó fijado en 15,79 años. Todos los hinchas con una antigüedad igual o superior podían adquirir localidades hasta el domingo 29 de marzo.

La dificultad del Atlético de Madrid con sus últimas entradas

El caso es que el domingo acabó ese primer plazo de compra y sobraron cerca de 1.500 entradas, lo que motivó que el club rebajara el corte bajara hasta los 13,91 años de antigüedad durante el lunes. Y durante el lunes, volvieron a sobrar casi 1.000 entradas, por lo que el martes ha vuelto a bajar el corte hasta los 13,1 años de antigüedad.

El problema es evidente: el Atlético está teniendo dificultades para vender sus últimas entradas para la final de la Copa del Rey. ¿Por qué? Pues el motivo parece bastante obvio: los precios de las entradas restantes son caros. Muy caros. Este martes por la mañana, con un nuevo plazo abierto de compra, aún quedaban cerca de 600 localidades sin vender, pero todas a un precio de 239 o 249 euros. Cifras que muchos hinchas, aunque hayan sido agraciados, no se pueden permitir.

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Si siguen sobrando entradas el lunes por la tarde, el Atlético volverá a rebajar el corte de antigüedad de manera diaria para que más socios tengan la oportunidad de comprarlas el miércoles. Aunque para ello, eso sí, tendrán que rascarse el bolsillo.

La Real Sociedad, en pleno proceso de venta de entradas

Desde este mismo lunes ha arrancado también el proceso de venta para los socios de la Real Sociedad. El período se extenderá hasta el próximo domingo para todos los socios agraciados, que en el caso del club donostiarra está dividido en dos grupos: los socios con una antigüedad superior a 25 años han tenido asegurada su localidad, mientras que para el resto de solicitudes se ha realizado un sorteo.

Durante el lunes, un total de 2.685 socios adquirieron ya su entrada para estar en La Cartuja. Este martes se abre el cupo para un nuevo grupo de socios. Ahora, falta por ver si la Real conseguirá vender todas sus entradas entre los socios agraciados o le sucederá como al Atlético con las localidades más caras.

Y es que esta final de Copa ha estado marcada, entre otras cosas, por los altos precios de las entradas, lo que ha motivado muchas quejas desde las dos aficiones. Las localidades más baratas cuestan 89 euros, pero son de visibilidad reducida. En Gol Norte y Gol Sur, oscilan entre 115 en lo más alto y 179 euros en la zona central. En Fondo y Preferencia, los precios se disparan entre 236 y 259 euros, cifras que muchos hinchas no se pueden permitir.