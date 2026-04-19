Pepe Jiménez Sevilla, 19 ABR 2026 - 09:36h.

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La Real Sociedad se asegura su plaza a Europa tras vencer al Atlético de Madrid

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La Real Sociedad lo cambia todo. El triunfo del conjunto vasco este sábado en La Cartuja ante el Atlético de Madrid no solo le hace levantar un título, sino que además, en el año más complejo de la historia reciente de la entidad, le asegura un puesto en Europa la próxima temporada. Este cambio no solo afecta a los de Matarazzo, sino que también cambia, por completo, las cuentas del Betis y del Celta... sin olvidarnos del Rayo.

Porque los equipos de Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez (además del Rayo) han pasado, en apenas unas horas, de pelear por la Champions League a poder caer a la Conference League. Es más, el Celta, que está a dos puntos del Betis, actualmente iría a la tercera competición europea, después de haber tenido la oportunidad de ponerse quinto en varias ocasiones.

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Las cuentas de Betis, Celta y Real Sociedad para ir a Europa

El esquema, después del título de la Real Sociedad, se complica de manera importante para Betis y Celta e incluso, en caso de contar con una plaza extra para la Champions League, se añadiría un equipo más al bombo europeo.

Para entender el nuevo sistema, hay que decir que la Real Sociedad tiene asegurada su plaza, como mínimo, para Europa League. Si los de Matarazzo quedasen séptimos, como se encuentran ahoera, o peor, irían sí o sí a la segunda competición europea. Si cambian su posición, todo se modifica.

Sin plaza extra para la Champions League :

Si la Real queda séptima o peor, el quinto irá a la Europa League y el sexto a la Conference League.

Si la Real queda sexta, el quinto irá a la Europa League y el séptimo a la Conference League.

Si la Real queda quinta, el sexto irá a la Europa League y el séptimo a la Conference League.

Es decir, si la clasificación actual no cambia de aquí a final de temporada, sin plaza extra para UCL, el Betis y la Real irían a Europa League y el Celta se iría a la Conference League.

Con plaza extra para la Champions League:

Si la Real queda octava o peor, el quinto irá a la Champions League, el sexto a Europa League y el séptimo a la Conference League.

Si la Real queda séptima, el quinto irá a la Champions League, el sexto a Europa League y el octavo a la Conference League.

Si la Real queda sexta, el quinto irá a la Champions, el séptimo a Europa League y el octavo a Conference League.

Si la Real queda quinta irá a la Champions League, el sexto y el séptimo a Europa League y el octavo a Conference League.

Con la clasificación actual, y la plaza actualmente para España, el Betis iría a Champions, el Celta iría a Europa League con la Real y sería el Getafe de Bordalás el que jugaría la próxima temporada en Conference League.

¿Pueden cambiar aún estas cuentas?

Todo este esquema, que ya es complejo de por sí, podría incluso cambiar nuevamente dependiendo del Rayo Vallecano. Los de Íñigo Pérez aún siguen compitendo en Conference League y si ganan el título podría darse la situación de tener tres equipos en España en Europa League.

Diferente sería si el Rayo Vallecano -actualmente el 13, a seis puntos del octavo- consigue colarse entre los ocho mejores de LALIGA, donde habría que repasar diferentes normativas y conceptos, con el riesgo incluso de perder una plaza en la Europa League.

Esa situación, sin embargo, la abordaremos más adelante, ya que aún quedan tres encuentros en la Conference para saber si el Rayo es campeón, pero sí debe estar presente ante futuras consecuencias.