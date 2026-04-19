Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 00:33h.

El capitán volvió a demostrar su humildad

Unai Marrero baja de la nube al Atlético y eleva a los cielos a la Real Sociedad

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Estadio La Cartuja, SevillaDecía en la rueda de prensa previa a la final que él no pensaba en ese momento, pero que sí estaba un poco nervioso. No se notó. Mikel Oyarzabal volvió a ser decisivo en el campo, otra vez en La Cartuja. Con su gol, la Real Sociedad se iba al descanso en ventaja, pero esta vez el héroe fue Unai Marrero. Eso sí, el delantero se vació en un partido al que llegaba tocado... y coronó su gran actuación con un gesto inolvidable.

Álex Remiro, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Ander Barrenetxea y el propio Mikel eran los supervivientes de aquella final sin público que también acabó tiñéndose de txuri urdin. Y con dos de ellos, dos pesos pesados del vestuario, Oyarzabal decidió compartir la foto de su vida.

Mikel Oyarzabal y un gesto que le describe como persona

En el palco de autoridades, el capitán realista alzó el cetro copero brindándolo a los miles de seguidores presentes en el feudo hispalense... pero no fue hasta que pisó el césped cuando verdaderamente la elevó a los cielos. Allí ubicó en el centro de la imagen a dos amigos como son Igor Zubeldia y Aritz Elustondo. Y casi se sale de la foto.

Mikel Oyarzabal decidió que entre los tres futbolistas levantasen ese ansiado título de la Copa del Rey dedicado a Aitor Zabaleta. Desde el principio hasta el final. Para muchos, una simple imagen. Para otros, la última muestra de lo que verdaderamente es Mikel Oyarzabal. Porque dentro del campo es un delantero como la copa de un pino, pero fuera... es un hombre con unos valores muy profundos y con los que se identifican todos los aficionados de la Real Sociedad. Está en otros tiempos, pero el capitán, con dos copas del Rey, ya se sienta en la mesa de los más grandes del club donostiarra.