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Koke, entre el orgullo y el dolor tras la final de la Copa: “Nos hemos dejado el alma”

Koke, hablando tras la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad
Koke, hablando tras la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Movistar
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La final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad dejó un golpe duro para el conjunto rojiblanco. Tras un partido igualadísimo que se decidió en los detalles, y que llegó incluso a la prórroga tras el 2-2 , Koke dio la cara con un discurso sincero, marcado por la frustración… pero también por el orgullo competitivo.

Orgullo pese a la derrota

El capitán rojiblanco no escondió el golpe anímico tras perder una final: “El equipo ha hecho todo para llevarse el partido… nos hemos dejado el alma”.

Koke destacó que el Atleti tuvo opciones reales de cambiar el destino del encuentro: “Hemos tenido ocasiones, que si hubiesen entrado hubiese cambiado la historia”.

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Aun así, tiró de deportividad para reconocer al rival: “Felicidades a la Real. Así es la vida. Duele, pero a seguir”. Un mensaje que refleja perfectamente el sentir del vestuario: competitividad máxima, pero aceptación del resultado.

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Dudas sobre la justicia y mirada puesta en la Champions

Cuestionado por si el resultado fue justo, el centrocampista evitó entrar en polémicas: “No sé si es el más justo… es el que es”.

Una frase que deja entrever cierta sensación de injusticia, pero sin excusas. El foco ya está en el siguiente gran objetivo: “Tenemos un reto muy bonito. Queremos la Champions y haremos todo lo posible en ganarla. Pero hoy es noche triste”.

Con la Copa escapándose, el Atlético transforma el dolor en motivación para lo que viene.

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