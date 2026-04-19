Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 00:13h.

Señala la Champions como el próximo gran objetivo

La celebración de Diego Simeone en el empate del Atleti: de invadir el campo al abrazo con Julián Álvarez

Compartir







La final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad dejó un golpe duro para el conjunto rojiblanco. Tras un partido igualadísimo que se decidió en los detalles, y que llegó incluso a la prórroga tras el 2-2 , Koke dio la cara con un discurso sincero, marcado por la frustración… pero también por el orgullo competitivo.

Orgullo pese a la derrota

El capitán rojiblanco no escondió el golpe anímico tras perder una final: “El equipo ha hecho todo para llevarse el partido… nos hemos dejado el alma”.

Koke destacó que el Atleti tuvo opciones reales de cambiar el destino del encuentro: “Hemos tenido ocasiones, que si hubiesen entrado hubiese cambiado la historia”.

PUEDE INTERESARTE Ander Barrenetxea aprovecha las dudas del Atlético de Madrid y marca el gol más rápido en una final de Copa del Rey

Aun así, tiró de deportividad para reconocer al rival: “Felicidades a la Real. Así es la vida. Duele, pero a seguir”. Un mensaje que refleja perfectamente el sentir del vestuario: competitividad máxima, pero aceptación del resultado.

PUEDE INTERESARTE El himno de España genera división en la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

Dudas sobre la justicia y mirada puesta en la Champions

Cuestionado por si el resultado fue justo, el centrocampista evitó entrar en polémicas: “No sé si es el más justo… es el que es”.

Una frase que deja entrever cierta sensación de injusticia, pero sin excusas. El foco ya está en el siguiente gran objetivo: “Tenemos un reto muy bonito. Queremos la Champions y haremos todo lo posible en ganarla. Pero hoy es noche triste”.

Con la Copa escapándose, el Atlético transforma el dolor en motivación para lo que viene.