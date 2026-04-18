Ángel Cotán 18 ABR 2026 - 21:00h.

Lleno absoluto en el coliseo hispalense

Aficionados de la Real Sociedad 'invaden' una peña del Sevilla y acaban cantando el Himno del Centenario

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Estadio La Cartuja, SevillaLa espera se agotaba, los jugadores desfilaban hacia el centro del campo y llegó el tradicional 'momento himno' en la final de la Copa del Rey. Con las gradas del Estadio La Cartuja abarrotadas de aficionados colchoneros y txuri urdin, y con el título de testigo, en la megafonía del coliseo hispalense comenzó a sonar el himno nacional. Y las reacciones fueron dispares.

No es la primera vez que ocurre en una cita similar. El himno de España fue recibido con los tradicionales cánticos, pero también con un sector del graderío pitándolo. Los altavoces de La Cartuja retumbaron en uno de los momentos más especiales de esta cita copera.

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El 'momento himno' en la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

La Cartuja lucía sus mejores galas. En tiempo récord, más de 400 trabajadores tiñeron del rojo de la RFEF un estadio que el pasado jueves estaba albergando un importantísimo cruce de UEFA Europa League entre el Real Betis y el Sporting de Braga. Un escenario inigualable que endulzaron más si cabe los aficionados de ambas aficionados con los tradicionales tifos.

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Fondo y medio para Atlético de Madrid y Real Sociedad, miles de gargantas empujando a sus guerreros hacia la conquista del título de la Copa del Rey... pero también división de opiniones cuando el himno nacional comenzó a sonar.

Como ocurriese durante toda la previa del encuentro, que comenzó el pasado viernes para los más atrevidos, ambas aficiones protagonizaron un comportamiento ejemplar. Cualquier polémica acabó con el silbato de Alberola Rojas, el encargado de impartir justicia en la gran fiesta del fútbol nacional. Sin duda, la de este sábado es ya una de esas noches que difícilmente olviden los seguidores colchoneros y txuri urdin presentes en el imponente Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla.