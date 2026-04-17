Basilio García Sevilla, 17 ABR 2026 - 15:37h.

El club ha ofrecido un comunicado oficial para explicar lo sucedido

Qué ha hecho el beticismo para merecer esto

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A la dolorosa derrota sufrida este jueves ante el Sporting de Braga, los aficionados del Real Betis Balompié sumaron un lamentable error que les obligó a desalojar el Estadio de La Cartuja antes de que finalizara el encuentro ante el equipo luso.

El club informó desde el primer momento de que se había tratado de un fallo, y este viernes ha emitido un comunicado en el que reconoce el error, motivado por el hecho de que los aficionados del Braga deberían esperar más de lo normal para salir del coliseo cartujano.

“Por un error humano se activó el botón del mensaje pregrabado de evacuación del estadio”, reza el comunicado que ha publicado el club, en el que pide disculpas “por la situación” de alarma generada y asegura que revisará los protocolos para que no vuelva a suceder algo similar.

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El comunicado íntegro del Betis

El Real Betis lamenta profundamente el episodio de desconcierto vivido ayer en La Cartuja en el minuto 92 cuando, por error, se activó un mensaje de evacuación del recinto

Como ocurre en todos los partidos europeos, en los minutos finales se realizaron los tres anuncios en el idioma de los aficionados visitantes para indicarles que tendrían que esperar en la grada tras la finalización del encuentro.

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Sin embargo, en esta ocasión, se ordenó la emisión de un mensaje adicional. El dispositivo organizado para la salida de los aficionados portugueses tuvo que ser modificado, ya que los conductores no cumplían con los tiempos reglamentarios del tacógrafo. Debido a ello, la Unidad de Intervención Policial solicitó a la UCO -Unidad de Control Operativo- que se anunciara por megafonía a los aficionados portugueses que iban a tener que esperar más tiempo en la grada visitante.

En el momento en el que el personal técnico accionó el sistema para realizar el anuncio, por un error humano se activó el botón del mensaje pregrabado de evacuación del Estadio. Una vez identificado el fallo, desde la misma UCO se informó del error cometido y de que no había necesidad de realizar la evacuación.

El Real Betis quiere pedir disculpas a sus aficionados por la situación de alarma generada y, junto al Cuerpo Nacional de Policía, revisará los protocolos para que no se pueda repetir una situación similar.