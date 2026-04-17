Pepe Jiménez Sevilla, 17 ABR 2026 - 00:22h.

Pau Víctor reconoce que el 2-1 del Braga debió ser anulado: "Yo también me cabrearía"

El Braga publicó varios tuits que encedieron a la afición del Betis

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El Braga, a través de sus redes sociales, no ha tenido reparo alguno en celebrar el pase ante el Betis con varios mensajes que han encedido, y mucho, a la afición verdiblanca. Tras recordar los gestos de Abde en la ida, los portugueses no se cortaron: "Sevilla es rojiblanca".

Pudiendo argumentar que sus colores también son rojiblancos, los portugueses publicaron un mensaje que en Sevilla tiene un significado bastante claro y es que el Sevilla, el máximo rival verdiblanco, viste también de rojo y blanco.

Evidentemente, este mensaje no ha gustado nada al público bético, que no ha dudado en reaccionar y mostrar su ira, situación totalmente contraria a los seguidores sevillistas, que aunque en su día también cayeron eliminados ante los portugueses, han aprovechado la ocasión para unir algunos lazos.

El Braga también se acuerda de Abde

Justo nada más acabar el partido de ida, con empate a goles, Ez Abde atendió a los medios oficiales del Real Betis y quiso lanzar un mensaje esperanzador a los béticos, mostrando su confianza para intentar llevarse la eliminatoria en el partido de vuelta. "Tranquilos, que esto lo ganamos en La Cartuja", esgrimía el extremo marroquí.

Un mensaje que los propios medios oficiales del SC Braga han utilizado hoy para burlarse de él públicamente. Con el mismo mensaje, "tranquilos", y acompañándolo de un vídeo de los jugadores celebrando la goleada contra el Real Betis en La Cartuja. Una publicación que ha tenido cientos de reacciones.