Pau Víctor reconoce que el 2-1 del Braga debió ser anulado: "Yo también me cabrearía"

Álvaro Borrego 17 ABR 2026 - 00:08h.

El protocolo indica que el juego se debe parar de inmediato cuando hay un impacto fuerte en la cabeza

El uno por uno del Betis contra el Braga y las notas en Europa League

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El SC Braga acabó merecidamente con el sueño del Real Betis, que otra vez se queda a las puertas de lograr algo grande en Europa. Una segunda mitad nefasta condenó las aspiraciones del equipo que dirige Manuel Pellegrini, incapaz también de reaccionar desde el banquillo. La eliminatoria comenzó a torcerse desde el gol anulado a Ez Abde y sobre todo minutos después con el 2-1 de Pau Víctor que metía a los lusos en la eliminatoria. Un tanto que según las normas de la UEFA pudo ser anulado, dado que cuando se produce un impacto en la cabeza de estas dimensiones (como el de Llorente y Bartra) el juego debe ser paralizado de inmediato. Sin embargo, el colegiado dejó seguir y esa acción habilitó la diana con la que los visitantes recortaban distancias.

Sobre ello habló Pau Víctor, quien, de manera honrosa, reconoció que de haber ocurrido en el área contraria él mismo habría reclamado la acción: "Lo he visto rápido, la norma dice que un golpe en la cabeza, y creo que de la forma que ha sido... si a mi no me lo pitan, también me hubiera cabreado. Un golpe en la cabeza es peligroso. Por suerte para Llorente se ha podido recuperar y, por suerte para mí, no ha pitado y he podido meter el gol".

Fue llegando al tramo final de la primera mitad cuando, tras un balón suelto en el área, Marc Bartra y Diego Llorente chocaban con el ex de la Roma cayendo en seco en el césped. Justo tras este golpe, con la zaga descolocada, Pau Víctor recogería la bola y acabaría anotando el primer tanto del Braga. Los jugadores del Betis rápidamente fueron a protestar al árbitro, entendiendo que, según la normativa instalada, debía haber parado el encuentro antes del disparo de Pau Víctor tras el duro golpe.

Una situación semejante se vivió hace unos meses en Son Moix, donde Ferran Torres consiguió anotar para el FC Barcelona tras el balonazo de un rival en la cabeza de un jugador del Mallorca. El CTA, en el conocido Tiempo de Revisión, consideró que el tanto no debía haber subido al marcador ya que "ante un golpe, lo primero es el jugador. Por entonces reconoció ese error... pero pese a ello esta vez no se anuló. Y el Braga terminó remontando la eliminatoria.