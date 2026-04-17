Competicion:
En vídeo, la celebración de los jugadores del Braga con sus familiares tras eliminar el Betis
La alegría de los jugadores del Braga que contrastaban con las lágrimas de los verdiblancos
La desolación de Aitor Ruibal tras la eliminación del Betis: "No sé ni lo que tengo que contestar"
Noche trágica para el Betis en La Cartuja. El conjunto de Manuel Pellegrini comenzaba la vuelta de los cuartos contra el Braga muy bien. Se puso por delante con dos goles y con ellos estaba clasificado, pero el equipo portugués se repuso y consiguió darle la vuelta al marcador y la eliminatoria. Las caras de los verdiblancos eran un poema, pero contrastaba con la alegría del rival. Las cámaras de ElDesmarque captaron la celebración de los jugadores portugueses con sus familiares tras pasar a la siguiente ronda. Pincha en el vídeo para verlo.