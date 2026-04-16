Pepe Jiménez Sevilla, 16 ABR 2026 - 23:10h.

Pena histórica, pena inexplicable

Marc Bartra reconoció que la eliminación es "un palo muy duro" para el Betis

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Marc Bartra, capitán del Betis, atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones aún en el césped tras la inexplicable derrota ante el Braga y, por momentos, muy emocionado, reconoció haber vivido una de las "noches más duras" desde que llegó al Benito Villamarín.

"Una de las noches más duras, la más dura en estos años. Hemos hecho una primera parte para irnos con un marcador abultado, no ha podido ser, un fuera de juego muy justo, un gol que han tenido mucha suerte. El único tiro que han metido. Es un palo muy grande", comenzaba contando el zaguero.

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En esta línea, Bartra argumentaba que en la segunda mitad "creo que teníamos que seguir con el plan de la primera parte, controlando el partido, pero nos han hecho gol muy pronto y ha podido un poco los nervios de querer más, nos hemos precipitado, no ha podido ser. Estoy en shock".

Entendiendo el enfado del público bético y aguantándose las lágrimas, Bartra reconocía que "teníamos muchas esperanzas puestas aquí para seguir haciendo historia, que es algo de lo más grandes que me ha pasado en mi carrera, queríamos, pero una mala segunda parte. Esto es Europa y puede pasar".

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"Me duele mucho, sabemos lo felices que podemos hacer a nuestra gente, hoy no se ha podido dar. Da más rabia, porque lo teníamos en nuestras manos", sentenciaba visiblemente emocionado el zaguero del Betis.