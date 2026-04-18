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De Neptuno a dormir en coches: la locura de la final de Copa

De Neptuno a dormir en coches: la locura de la final de Copa
Aficionados del Atleti en Sevilla. eldesmarque.com
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La final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad no solo se juega en el césped, también en las calles de Sevilla. La ciudad se ha convertido en un hervidero de historias surrealistas, viajes imposibles y promesas insólitas que reflejan hasta dónde puede llegar la pasión por unos colores.

Promesas locas, disfraces y viajes imposibles

Entre cánticos, comida y ambiente festivo, los aficionados han dejado escenas difíciles de imaginar. Desde quienes cargan “25 barras, queso curado y de todo” para aguantar el fin de semana, hasta promesas que rozan lo increíble: “Me corto una coleta si ganamos la Copa”.

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Otros van aún más allá. Un hincha asegura haber soñado con un 4-1… y ha decidido plantarse disfrazado de Neptuno en Sevilla. Todo vale en una final que muchos consideran “el santo Grial”.

El aficionado del Atleti vestido de Neptuno
El aficionado del Atleti vestido de Neptuno. eldesmarque.com
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El esfuerzo por estar presente tampoco se queda atrás: aficionados llegados desde ciudades como Liverpool o Birmingham, e incluso rutas maratonianas como Cracovia-Varsovia-Sevilla en bus y avión, demuestran que la final es mucho más que un partido.

Dormir en coches, picaduras y una ilusión compartida

No todos viven la experiencia con comodidades. Algunos seguidores han pasado la noche “durmiendo en un coche, con todos los mosquitos”, pero ni eso frena las ganas de animar.

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Porque si algo une a ambas aficiones es la ilusión desbordada. Aunque los cánticos cambien del “¡Aúpa Atleti!” al “¡Aupa Real!”, la locura es exactamente la misma. Sevilla vibra con una energía única en la que no importa el origen ni el sacrificio: solo estar, animar y soñar.

Y mientras el balón aún no ha rodado, la final ya ha empezado en la grada.

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