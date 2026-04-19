Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 00:13h.

El Atlético de Madrid cae en la tanda de penaltis y pierde la final de la Copa del Rey

Uno por uno del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en la final de Copa: aprobados y suspensos

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"Duele, pero hay que seguir. Es una noche dura. Agradecer a la gente que está aquí, los que están en casa, los que han visto el partido en el Metropolitano. Día duro, es una noche triste". Estas han sido las primeras palabras de Koke Resurrección tras caer en la tanda de penaltis ante la Real Sociedad, en la final de la Copa del Rey. Un partido intenso y con muchas oportunidades para ambos equipos, pero que ha terminado cayendo a favor del combinado vasco. Con Unai Marrero siendo en la Real el claro protagonista deteniendo los dos primeros lanzamientos en la tanda, la desolación de todos los aficionados y jugadores del Atleti ha llegado cuando Pablo Marín ha marcado el quinto penalti. Una cara amarga en el fútbol que contrasta radicalmente con la alegría de la Real Sociedad.

Nada más terminar el partido esa desolación y las caras de lamentación han hecho acto de presencia en la afición colchonera. Las cámaras enfocaban a los desplazados a La Cartuja y era como un poema: lloros y tristeza por haber perdido la final. Pero no solo los aficionados se mostraban mal, los jugadores también.

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Los lloros de Giulano Simeone o Marc Pubill

El contraste es claro. Alegría y tristeza en un mismo estadio. Y si la afición madrileña protagonizaba las primeras imágenes de lamentación, la reacción de los jugadores igual. Marc Pubill era uno de los más afectados por la derrota. El defensa del Atleti se mostraba arrodillado y con lágrimas en los ojos nada más terminar la final, con una impotencia propia de haber perdido una final de Copa por mínimos detalles.

Tras ello, los jugadores se plantaron en frente de la grada donde su afición había estado animando durante todo el partido. Ahí, nombres como el de Giulano Simeone o Antoine Griezmann también mostraban su tremenda tristeza por haber caído en la final de La Cartuja. Un partido que, aún así, les debe servir de aprendizaje. Porque si Koke antes hablaba de que esta noche va a ser muy dura, poco tardó él mismo en hablar de la Champions League: el objetivo del Atleti, ahora, se centra en ella.