Asís Martín 20 ABR 2026 - 17:27h.

Alessio Lisci señala los motivos del bajón del Athletic esta temporada y vaticina: "Irán a más"

El Athletic recibe este martes (19.00h.) a los rojillos en San Mamés en la jornada 33 de LALIGA

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BilbaoDe forma totalmente inhabitual Ernesto Valverde ofreció un vídeo la semana pasada (grabado en Lezama) en el que exhortaba a la afición de Athletic Club acudir a tope a San Mamés este martes (19.00 horas, Teledeporte) para la convengamos ‘final’ que se va a disputar ante el CA Osasuna de Alessio Lisci con motivo de la adelantada jornada 33 de LALIGA EA SPORTS en el que el catalán Víctor García Verdura será el árbitro y Del Cerro Grande estará en el VAR.

Sea por la trascendencia del choque ante los navarros, sea por limpiar un poco su imagen tras sacudir a la afición después de la derrota ante el Villarreal de Marcelino, lo cierto es que Valverde hizo ese vídeo porque sabe que este es un partido trascendental para calmar las aguas turbias que bajan por Bilbao y trata de evitar un posible estrés aún mayor.

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Este será el primer encuentro entre ambos equipos que se dispute en martes en toda la historia de la competición liguera

En la habitual rueda de prensa prepartido antes del último entrenamiento en Lezama de sus pupilos, el técnico de Viandar de la Vera ha explicado que "tenemos un partido y una oportunidad, vamos con la determinación de aprovecharla".

"Sólo pensamos en ganar mañana, es un partido importantísimo y hay que tener la determinación para hacerlo, sólo miramos a este partido y no a los 7 que quedan. Es un partido vital para nosotros, lo primero es salvar el descenso y luego ya miraríamos otras cosas. El miedo es normal pero no hay que tener miedo al miedo, hay que enfrentase a las cosas. Es una prueba de fuego para todos nosotros, el enfrentarse a una situación de dificultad".

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"Fuera no estamos en nuestro mejor momento, los partidos no han ido como queríamos, acusamos demasiado algunos golpes pero en casa siempre lo intentamos y vamos hacia adelante. Vamos a tener a nuestra gente con nosotros, esperamos ponerles de nuestro lado y volcarnos en ir a por estos 3 puntos".

No es día de hablar de Jon Uriarte en Lezama...

"Eso es una cosa del Club y del Presidente. Lo más importante ahora mismo no es mi sustituto ni el de un jugador sino el sacar los 3 puntos, en mi cabeza no pienso en otra cosa, cuando llegue eso será lo que tenga que ser, lo primero es el partido del martes. No hay que pensar tanto en el futuro cuando debes arreglar lo del presente".

La última hora de Beñat Prados...

"A ver si Prados puede volver a entrenar esta semana otra vez con nosotros. Tanto él como Unai Egiluz son cruzados y son palabras mayores. Es verdad que han hecho una gran recuperación, pero luego llega el momento y cuesta. Son unas pequeñas molestias".