Asís Martín 20 ABR 2026 - 18:47h.

Demar ha estado presente en la entrega de los Premios Laureus que ha tenido lugar de nuevo en Madrid

Valverde alaba la unión de San Mamés y aclara que "para nada quería desmerecer a nuestra afición"

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BilbaoMientras en Lezama el entrenador del Athletic Club Ernesto Valverde le daba la razón a Yuri Berchiche que puso en valor la ausencia de Yeray en gran parte de la campaña "perderle 10 meses ha sido muy importante ya que eso lo unes a las bajas de los centrales y ha habido problemas para hacer los equipos", miles de aficionados athleticzales echan de menos a Óscar de Marcos que se retiraba del fútbol al final de la pasada campaña.

Por su puesto de lateral derecho batallan Iñigo Lekue, Andoni Gorosabel, Jesús Areso (que ha costado 12 millones) y hasta a veces un Dani Vivian reconvertido. Pero ninguno hace olvidar a Demar, quien ha reaparecido este lunes en Madrid, epicentro del deporte mundial al acoger, por tercer año consecutivo, la gala de los Premios Laureus, y ha hablado para los micrófonos de ElDesmarque.

Óscar de Marcos valoraba la difícil temporada que vive el Athletic Club y Ernesto Valverde

"Sí, la verdad es que ha sido un año difícil, sobre todo por las expectativas que había al ir a jugar la Champions otra vez tras años muy buenos, pero bueno el fútbol es así, a veces no salen las cosas como se quiere. Pero yo creo que lo primero es acabar ahora lo mejor posible la campaña, nosotros tenemos una final mañana ante Osasuna, y luego reflexionar sobre lo que se ha hecho mal y empezar la temporada que viene otra vez con mucha ilusión de que todo vaya bien".

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El nuevo entrenador y su amistad con varios de los candidatos...

"Sabemos que Ernesto no va a seguir, ya no tengo ni idea pero en Bilbao suenan otros nombres y evidentemente yo soy amigo de Andoni Iraola y de Iñigo Pérez, dos entrenadores que me gustan mucho como personas y entrenadores, todo el mundo dice que algún día entrenarán al Athletic y ojalá sea así. Ahora mismo estoy expectante también por conocer quién será el nuevo entrenador y seguro que con la plantilla que hay y los jugadores buenos que hay en el equipo haremos una buena temporada en la próxima campaña".

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Destaca la buena final de Copa y felicita a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo

"La verdad es que fue muy bonita, que para mi fue sorprendente porque he jugado muchas finales y a veces estás más espeso, pero yo creo que los dos equipos estuvieron bien, con una parte para cada uno; y creo que la Real hizo méritos para llevarse la final. Lo hizo a penaltis como nosotros en 2024 y tengo que darles la enhorabuena porque realmente hicieron un gran partido y se lo han merecido" dijo el siempre educado Oscar de Marcos en Madrid.